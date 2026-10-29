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超狂政見 「她」允諾當選請100名女優代言桃園觀光大使

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議員候選人王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋稍早在臉書發豪語，承諾當選將請100名女優代言桃園市觀光大使。圖／翻攝自王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋臉書
桃園市議員候選人王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋稍早在臉書發豪語，承諾當選將請100名女優代言桃園市觀光大使。圖／翻攝自王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋臉書

2026桃園市議員選舉，桃園區無黨籍候選人王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋（簡稱「王妃」）今天中午12時在臉書發下豪語，如果當選議員要請100名女優代言桃園市的觀光大使，並點名特定女優非常漂亮，很適合代言便當店。

2026九合一選舉

「王妃」貼文瞬間吸引數百人按讚及分享，留言區也有不少人表態支持，稱「最強的政見」，期待當選慶功宴，但也有人問代言費是議員個人出或市府出，指政見比較像市長政見，認為議員應該無權請女優代言桃園。

同區競爭對手、國民黨桃園市議員詹江村受訪認為「王妃」政見有創意。他表示，職業不分貴賤，AV女優憑藉自身努力獲得觀眾青睞，自然有她的市場，如果願意成為觀光旅遊代言，也剛好可以鼓勵，那些只願意守在電腦前面的肥宅走出戶外，不只對於觀光產業有所幫助，對於總體市民健康也有非常大的幫助，可以說是一舉多得。

詹江村持正面態度看待此事，但也笑著向支持者喊話「看看可以，但是拜託千萬不能跑票，村長我更需要你們」。

女優 政見 桃園 2026九合一選舉 桃園市選舉

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