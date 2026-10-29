超狂政見 「她」允諾當選請100名女優代言桃園觀光大使

2026桃園市議員選舉，桃園區無黨籍候選人王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋（簡稱「王妃」）今天中午12時在臉書發下豪語，如果當選議員要請100名女優代言桃園市的觀光大使，並點名特定女優非常漂亮，很適合代言便當店。

「王妃」貼文瞬間吸引數百人按讚及分享，留言區也有不少人表態支持，稱「最強的政見」，期待當選慶功宴，但也有人問代言費是議員個人出或市府出，指政見比較像市長政見，認為議員應該無權請女優代言桃園。

同區競爭對手、國民黨桃園市議員詹江村受訪認為「王妃」政見有創意。他表示，職業不分貴賤，AV女優憑藉自身努力獲得觀眾青睞，自然有她的市場，如果願意成為觀光旅遊代言，也剛好可以鼓勵，那些只願意守在電腦前面的肥宅走出戶外，不只對於觀光產業有所幫助，對於總體市民健康也有非常大的幫助，可以說是一舉多得。

詹江村持正面態度看待此事，但也笑著向支持者喊話「看看可以，但是拜託千萬不能跑票，村長我更需要你們」。