柯文哲點名沈伯洋市民大道縫合是什麼？2市政問題「到現在都不回答」

年底選舉倒數一個月，台北市長蔣萬安力拚連任，近期傳出有意邀請民眾黨創黨主席柯文哲站台。柯文哲今直言，北市藍綠基本盤也不是一個晚上可以突然改變，也點名民進黨候選人沈伯洋，問沈2題市政問題，到現在也不回答。

柯文哲上午陪同黨籍議員張志豪到成功市場掃街，被問及蔣萬安是否有來邀請站台、請益市政？柯重申，選連任的人本來就有現任優勢，不要慌、不要急、穩扎穩打。

他指出，從數字看起來，台北市藍綠基本盤也不是一個晚上可以突然改變，真的危險不在台北市，還是在新北跟宜蘭。選舉還是有雙方的過招，但是他一直很不喜歡台灣選舉，國家的大辯論不討論，現在每天講洋流起來了。

柯文哲說，每次自己丟市政問題，沈伯洋是不回應。前天就問，沈號稱認知作戰的專家，每天都在搞去中化，台灣文化跟中華文化的關係是怎樣？已經隔兩天，他不回答。如果是比較地方的縣市首長，不用回答，台北作為首都市長，這是要回答的題目，他不會回答。

他提到，「市民大道南北縫合，被我K了一頓以後，現在為止也沒有反應。」市民大道把南北分開，你的縫合計畫是什麼？

柯文哲表示，雖然選舉還是很多花招，特別在台北市且市民水準比較高，有些問題利用這個機會拿出來討論，他覺得有意義。問沈伯洋2題，到現在為止也不回答，台灣文化跟中華文化的關係是怎樣？南北縫合計畫要不要講一下？自己都很有興趣，到底是什麼偉大的計畫？