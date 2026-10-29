趙少康翻舊帳影響站台蔣萬安？柯文哲：仍支持藍白合大戰略

首都市長選戰倒數一個月，現任蔣萬安力拚連任，民眾黨創黨主席柯文哲是否站台受矚，但中廣前董事長趙少康日前重提2024總統大選藍白合破局，引發白營不滿。是否影響為蔣站台的意願？柯今直言，支持藍白合大戰略。

柯文哲上午陪同黨籍議員張志豪到成功市場掃街，被問及此事，他說這叫「提油救火」，後面叫「愈描愈黑」。自己是神經線比較大條，妻子陳佩琪就火大，「我們家最恨民進黨的不是柯文哲，是陳佩琪；搞到現在，最討厭國民黨的也不是柯文哲，是陳佩琪。」

柯說，事情過去就算了，自己也很少在講。趙少康用字「我羞辱侯友宜」，天哪，這怎麼講？還有他講得也不對，「我說什麼『侯友宜第三名』，我當時不是這樣講，我說『我不選，你跟賴清德一對一，你也不會贏』，原文是這樣，我有直接跟侯友宜說『你第三名嗎？』我印象中我沒有講過這種話。」

柯文哲指出，現在趙少康意思是說「柯文哲不識抬舉，你就乖乖來當副手就好了，還囉唆什麼？」很想問他「我是在哪個地方羞辱侯友宜？」自己每次講說要怪就怪時任國民黨主席朱立倫，有人來問對民調的看法，自己認為就算要做民調也認真一點做，做到讓6趴你們才會贏。

柯表示，如果當時國民黨一開始擺明，民眾黨就只能當副手，吃剩下多少分給民眾黨，就講清楚，不要一下德國模式、日本模式，每天變來變去，拖到最後連自己都同意誤差範圍內也願意合作。做出來民調要讓6%，自己臉都綠掉，「我讓6%讓你們贏，台灣民眾黨不整個黨掛掉？」

柯文哲說，不管怎樣，時代都會往前進步，政治也不會一次就完美，2026還是比2024好，至少有簽約，雖然竹北還是搞得實在是......這個要有一個機制，以後遇到爭執要怎麼處理？他認為，遇到問題，反省改進，一次比一次進步，歷史就這樣慢慢往前進。

柯直言，翻舊帳一定會引起大家不愉快，特別在這個時候。大家現在每天在問自己什麼時候替蔣萬安站台，後來人家開玩笑，趙少康是民進黨哪一個派來的奸細？我都不曉得怎麼回答。媒體追問，選前趙少康翻舊帳，可能讓藍白更不合？柯說，「提油救火」、「愈描愈黑」，不應該發生的事情，所以自己才開玩笑說他是民進黨派來的。

若趙少康是提油救火，會影響幫蔣萬安站台的意願？柯說，做事情還是要有鋪排，他也聲明藍白合作既然是主席黃國昌的大戰略，自己還是支持，縣市長層級的合作是大原則，至少民眾黨都沒給人家扯後腿，黃還是有去蔣競總成立站台，「該做的我們都會做，只是做到什麼程度，可以討論。」