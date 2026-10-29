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影／李四川新北里長後援會成立 侯友宜懇託支持李四川接棒
新北市長選戰進入最後一個月，藍綠陣營積極掃街、拜票。國民黨新北市長候選人李四川今天上午成立新北里長後援會，新北市長侯友宜也到場出席，向里長們懇託支持李四川接棒。
新北市共有1032個里，主辦單位表示，今天有超過700名里長親自到李四川競選總部相挺，展現基層支持力量。侯友宜也現身向里長們請託，希望大家支持李四川，延續市政工作。大批里長到場支持，也為李四川的選情增添基層動能。
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