影／李四川新北里長後援會成立 侯友宜懇託支持李四川接棒

新北市長選戰進入最後一個月，藍綠陣營積極掃街、拜票。國民黨新北市長候選人李四川今天上午成立新北里長後援會，新北市長侯友宜也到場出席，向里長們懇託支持李四川接棒。

新北市共有1032個里，主辦單位表示，今天有超過700名里長親自到李四川競選總部相挺，展現基層支持力量。侯友宜也現身向里長們請託，希望大家支持李四川，延續市政工作。大批里長到場支持，也為李四川的選情增添基層動能。

國民黨新北市長候選人李四川（前左）新北里長後援會今成立，新北市長侯友宜（前右）到場相挺，也向里長們請託、鞠躬感謝，表達這些日子的支持。記者陳正興／攝影

國民黨新北市長候選人李四川（左三）新北里長後援會今成立，新北市長侯友宜（右三）到場相挺，與里長們一同比出3號手勢。記者陳正興／攝影

國民黨新北市長候選人李四川（前左）新北里長後援會今成立，新北市長侯友宜（前右）到場相挺，向里長們大力推薦李四川。記者陳正興／攝影

國民黨新北市長候選人李四川（前左四）新北里長後援會今成立，新北市長侯友宜（前左三）、新北市議會議長蔣根煌（前右四）到場相挺，與里長們一同比出3號手勢。記者陳正興／攝影