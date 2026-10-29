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影／李四川出席國民黨慶喊話：8年蓋好大巨蛋 打造AI高科技廊帶

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
國民黨新北市長候選人李四川今天出席國民黨新北市黨部舉辦國民黨132周年黨慶活動，受到在場黨員熱烈歡迎。記者王長鼎／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今天出席國民黨新北市黨部舉辦國民黨132周年黨慶活動，受到在場黨員熱烈歡迎。記者王長鼎／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今天出席國民黨新北市黨部舉辦的建黨132周年黨慶。他致詞時向現場黨員與市民宣告，若未來能交給他治理新北，他將發揮堅實的工程執政經驗，承諾在兩屆8年任期內，務必將備受期待的新北大巨蛋興建完成。此外，他也規劃在板橋興建第二個體育場並設置小巨蛋，為新北市民提供更完善且優質的體育與娛樂空間。

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在產業政策方面，李四川提出將淡水新市鎮二期與三期區域，積極開辦開發為「科技園區」。他強調，新北必須具備前瞻眼光，吸引AI與高科技產業優秀人才進駐，並透過興修「武嶺大橋」等關鍵交通基礎建設，促進區域間的繁榮動能，帶動在地經濟發展與就業機會。

李四川進一步詳細勾勒其「AI高科技廊帶」的完整藍圖。他表示，這條產業廊帶將從新北汐止的汐科出發，串聯台北市的南港、內湖科技園區，再往北延伸至士林北投科技園區；順著武嶺大橋跨越後，右轉即可銜接淡水新市鎮的科技園區，左轉則能接上台64線與台61線快速道路。

李四川指出，這條科技動線銜接台64線與台61線後，能一舉將板橋、土城以及鴻海等科技重鎮緊密連結。藉由完善的交通路網，大台北地區各大科技園區與產業界將能全數串合，建構出無縫接軌的AI高科技產業聚落，為大台北區域的科技競爭力注入強心針。

針對區域交通建設，李四川特別強調跨市與跨區捷運路網整合的重要性。他規劃推動興建淡水河中環線捷運，路線將從三重、蘆洲出發，順暢延伸至新莊、土城、樹林以及三鶯線，並透過三鶯線延伸段連結桃園捷運綠線至八德。

這條跨區域的中環線更將穿過淡水河，銜接台北市的民生汐止線，再經由大道路段連至汐止與汐東線，一路延伸至基隆軟橋。李四川強調，這項宏大的捷運路網規劃，將能成功把基北北桃串聯成「一日生活圈」，大幅縮短民眾通勤時間，實現「30分鐘生活圈」的願景。

最後，李四川感性地向現場所有國民黨黨內先進與支持者喊話。他表示，距離選戰勝負僅剩臨門一腳，呼籲全體黨員一定要在關鍵時刻共同站出來，當他的分身，全力幫忙催票、拉票與投票。他強調，唯有團結一致讓國民黨提名的市議員與里長候選人高票當選，才能攜手開創新北市嶄新的建設新局。

國民黨新北市長候選人李四川今天出席國民黨新北市黨部舉辦國民黨132周年黨慶活動，受到在場黨員熱烈歡迎。記者王長鼎／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今天出席國民黨新北市黨部舉辦國民黨132周年黨慶活動，受到在場黨員熱烈歡迎。記者王長鼎／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今天出席國民黨新北市黨部舉辦國民黨132周年黨慶活動，他喊話，打造新北AI高科技廊帶與捷運生活圈。記者王長鼎／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今天出席國民黨新北市黨部舉辦國民黨132周年黨慶活動，他喊話，打造新北AI高科技廊帶與捷運生活圈。記者王長鼎／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今天出席國民黨新北市黨部舉辦國民黨132周年黨慶活動，他喊話，打造新北AI高科技廊帶與捷運生活圈。記者王長鼎／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今天出席國民黨新北市黨部舉辦國民黨132周年黨慶活動，他喊話，打造新北AI高科技廊帶與捷運生活圈。記者王長鼎／攝影

李四川 大巨蛋 國民黨 2026九合一選舉 新北市選舉

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