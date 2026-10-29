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影／蔣萬安身體不適 夫人石舫亘今代打掃街拜票
台北市長蔣萬安昨天結束天母三玉宮行程後，因身體不適決定取消今天所有行程，休息調整狀況。夫人石舫亘今天代打投入輔選，首站選在內湖區湖光市場。
石舫亘沿著攤位向民眾握手請託，支持者也紛紛比著蔣萬安選舉號次5的手勢，喊著「蔣萬安凍蒜！」、「加油！」，支持者熱情送上蔥與蒜並與石舫亘合照。
石舫亘上午到湖光市場掃街，還未到場已經有大批蔣萬安支持者在場等候，石舫下車後隨即受到支持者以及媒體包圍，媒體詢問蔣萬安身體狀況，石舫亘未多做回應，謹回答謝謝。國民黨立委李彥秀，以及台北市議員游淑慧、李明賢、闕枚莎、吳世正等人都到場陪同掃市場。
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