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接棒台東陳瑩邀饒慶鈴、張基義座談 吳秀華發布形象影片

中央社／ 台東縣29日電

國民黨台東縣長參選人吳秀華發布形象影片，傳達對台東未來的期待；民進黨參選人陳瑩則邀請台東縣長饒慶鈴、前台東副縣長張基義和民眾對談，如何接棒過去，讓台東持續向前。

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吳秀華競選總部今天發布吳秀華形象影片「臺東無限」，透過溫暖而堅定的影像，傳達對台東未來的期待，從青年發展、家庭幸福、長輩照顧到文化傳承，期盼讓每一位生活在台東的鄉親，都能擁有追夢的勇氣，以及選擇未來的機會。

吳秀華表示，她期待的台東，是年輕人敢於追夢，也願意安心返鄉打拚的地方；是長輩老有所依、家庭幸福安穩的地方；更是讓在地文化得以世代傳承，讓台東的美好被世界看見的地方。

她表示，「下一個10年，不只是延續幸福，更要勇敢超越，創造無限可能。」台東有得天獨厚的自然環境、豐富多元的文化，以及最有人情味的鄉親。面對未來的挑戰，除了延續既有的建設與成果，更需要持續創新、積極行動，為青年、農業、觀光及地方產業創造更多發展機會，讓台東的優勢真正轉化為鄉親有感的生活改善。

競選總部表示，「臺東無限」不只是一支形象影片，更是吳秀華對台東未來的期許與承諾。從守護長輩的安心生活，到陪伴青年實現夢想；從珍惜在地文化，到讓台東走向世界，希望透過影片邀請更多鄉親一起思考：我們希望留給下一代什麼樣的台東。

陳瑩今天下午以「台東無限好，未來由我們一起創造」為主題邀請饒慶鈴、張基義與民眾對談。陳瑩表示，張基義是台灣設計研究院長，讓民眾了解，從設計與城市創新出發，探索設計如何介入地方，開啟台東未來的更多可能。

饒慶鈴則會回顧台東近年的城市發展與改變，分享東博如何凝聚地方能量，形塑屬於台東的城市品牌。還有洄洄山林地方設計共同創辦人楊文廣，分享從青年返鄉與地方實踐出發，年輕世代如何透過設計與創新行動，重新連結土地、文化與生活，接棒地方的未來。

陳瑩表示，台東博覽會後，如何接棒過去、展望未來，關於台東的討論不應停止。這一次，邀請來自城市治理、設計創新、公共政策與青年地方實踐的4名講者，從不同世代、不同視角，回望台東累積的城市經驗，一起思考如何接棒過去，讓城市持續向前。

她表示，2026台東博覽會，讓大家重新看見台東，也開啟了更多關於這座城市的想像。在自然、文化、生活與發展之間，大家期待的台東，未來會是什麼模樣。「台東學」，是重新理解這片土地累積的知識、文化與生活方式；「學台東」，則是向台東學習，從地方經驗中尋找面對未來的不同可能。

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