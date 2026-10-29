距離選舉倒數30天，民進黨基隆市長候選人議長童子瑋今天推出「政見總複習」系列懶人包，首波聚焦青年就業政策「青年就業G.O.O.D計畫」。童子瑋表示，希望在選戰最後階段，把討論重新拉回市政、願景與政策本身，第一堂課就從青年就業開始，從技能成長、在職進化、就業銜接到穩定保障，他會建立青年從學習、求職到穩定工作的完整支持系統。

童子瑋說，「政見總複習」將過去陸續提出的政策重新整理成系列圖卡，並邀請基隆在地設計師李沁繪製Q版角色，希望透過更輕鬆、清楚的方式，陪著市民逐項複習未來基隆可以怎麼改變。

童子瑋指出，首波選擇青年就業，因這會直接關係一座城市有沒有未來。基隆如果沒有好的技能培訓、工作機會與職涯發展環境，年輕人因為就業而離開家鄉的狀況將會加劇。

「G.O.O.D就業好政計畫」分為四個階段，希望從青年還在培養能力時開始，一路陪伴到找到工作、穩定就業。在「技能成長」部分，規畫設置和平島職訓基地，引進專業課程與師資，聚焦智慧製造、綠電儲能、冷鏈物流、海洋觀光及文創產業等基隆未來發展所需領域，希望讓職業訓練直接對接產業需求，協助青年快速建立即戰力。

在「在職進化」方面，童子瑋表示，將規畫把尚智國小校地轉型為「基隆勞工大學」，結合基隆工會力量辦理水電、餐飲、美容、珠寶金工、行銷設計等技術升級課程，讓已經進入職場、想進修或轉職的市民，不必離開基隆，也能持續提升專業能力。

童子瑋指出，「就業銜接」則針對第一次進入職場的青年，結合公立就業服務中心，提供職涯探索、履歷與面試輔導以及就業媒合，再搭配中央現有初次尋職支持方案與地方加碼，規畫提供最高3.6萬元尋職支持，降低青年剛離開校園、尚未找到工作期間的經濟壓力。

童子瑋表示，最後「穩定保障」則是希望在青年找到工作之後，繼續陪他們站穩腳步。協助青年申領中央穩定就業相關獎勵，再由地方等額加碼，穩定就業獎勵最高達7.2萬元，希望降低青年進入職場初期的生活壓力，也增加長期穩定就業的誘因。

童子瑋選戰最後階段聚焦市政願景，推「政見總複習」首波青年政見。圖／童子瑋競辦提供