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選前衝刺！啟動台中大車掃造勢 何欣純喊：與江啟臣「差距極近」拚了
選舉投票日逼進，民進黨台中市長候選人何欣純啟動全台中大車掃及市場造勢。何欣純今受訪時強調，選前衝刺，她與對手、國民黨台中市長候選人江啟臣差距非常接近，她會針對台中市政痛點一一提出解方，用行動爭取市民認同。
何欣純今天上午與市議員曾朝榮、謝家宜、張玉嬿、蔡耀頡，以及市議員候選人曾咨耀、陳信秀赴北屯區太原路、環中東路口舉行「新台中，交給我！」行動記者會。
何欣純受訪時說，選前最後一個月展開全台中市大車掃，每一區車隊遊行、市場造勢，參與每一個人潮聚集的地方及活動，握遍每一個人的雙手，爭取市民的認同跟支持。
何欣純強調，在最後衝刺，盼支持者為她加油，相信她一定能贏得勝選，她與對手的距離已經非常接近，她將用行動爭取市民的認同，市民會看到她針對台中市政痛點一一提出解方。
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