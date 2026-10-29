沈伯洋聽取社福白皮書 拋「行政減壓、導入 AI 教練」主張

台北市社會福利聯盟今天邀集台北市長蔣萬安、民進黨台北市長候選人沈伯洋，出席民間版社福政策白皮書發表會，由於蔣萬安昨晚傳出身體不適，沒有出席。沈伯洋則聽取報告後認為，點出盤點解決事項的優先順序重要，其中最重要是行政減壓。

台北市社會福利聯盟集結100多個北市相關團體，服務範圍包含兒童、少年、老人、婦女及身心障礙者。聯盟總幹事胡宜庭指出，針對五項族群各有相關政策，也有共同的五項訴求。她指出，特別是減少行政報告，由於繁雜的行政作業，導致專業工作人員無法好好工作。

胡宜庭也指，由於市府單位工程、營運發包，導致沒有工程背景的社福第一線得監工，認為社會局比照教育局轄下設有工程及財產科，由專業來負責北市相關社福單位的新建、修繕，營造友善社福環境。另外，針對身障、弱勢、單親等社會住宅租屋，並不是全部都交由包租代管能解決。

沈伯洋表示，自己本身在國防外交委員會，國軍內的改善細節也是多如牛毛，全部列出來可能也有70、80項，因此認為盤點優先順序相當重要，「選定第一年要先做哪五個；每年體檢報告，到時候做了哪些、下一年再繼續。」另外，以市政觀點來看，許多事項都是跨局處，所以優先順序也要以共同能一起解決為主。

沈伯洋提到行政減壓的重要性，現在狀況就是人力不足，所以無法做到工作量減少，因此KPI計算方式應該以行動，而並非全然地書面。在跨局處問題時，也要有個主責的PM（專案負責人）。

此外，現在談到所謂地導入AI解決問題。沈伯洋思考，能由市府培訓AI教練，訓練過後進到相關執行單位3到6個月常駐，從過程互動、觀察中體察哪些事項能以AI解決，之後回到市府開發相關AI工具，同時兼顧資安、專業。