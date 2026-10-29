蔣萬安新平台遭質疑抄襲還刪負評？沈伯洋：市長要接住情緒

爭取連任的台北市長蔣萬安團隊推出「市民也上台」平台，除遭質疑抄襲民進黨台北市長候選人沈伯洋的政策島網站，更傳出刪除、封鎖網友批評留言。

沈伯洋上午在立院受訪表示，正面看待蔣團隊的「致敬」，這能讓市民直接比較雙方的政見與做事方法。對於蔣團隊刪除負評，沈伯洋則直言不認同，強調負面留言代表市民的不滿，市長最重要的責任就是接住每個人的情緒，應正視並思考「能為市民做什麼」，而非直接移除。