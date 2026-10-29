聽新聞
0:00 / 0:00
蔣萬安新平台遭質疑抄襲還刪負評？沈伯洋：市長要接住情緒
爭取連任的台北市長蔣萬安團隊推出「市民也上台」平台，除遭質疑抄襲民進黨台北市長候選人沈伯洋的政策島網站，更傳出刪除、封鎖網友批評留言。
沈伯洋上午在立院受訪表示，正面看待蔣團隊的「致敬」，這能讓市民直接比較雙方的政見與做事方法。對於蔣團隊刪除負評，沈伯洋則直言不認同，強調負面留言代表市民的不滿，市長最重要的責任就是接住每個人的情緒，應正視並思考「能為市民做什麼」，而非直接移除。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。