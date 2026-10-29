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吳淑瑾：松機是離島就醫、返鄉交通動脈 反對遷建

中央社／ 台北29日電

民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾今天表示，反對松山機場遷建，因為松機照顧離島鄉親的交通，承擔國防安全的功能，更是離島就醫、返鄉的交通大動脈，絕對不能讓。

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對於台北市長蔣萬安日前宣布，規劃遷移松山機場，民進黨立委陳培瑜、林楚茵、王正旭今天陪同吳淑瑾在立法院舉行「台北土地雖珍貴，離島生命更無價」記者會。

吳淑瑾表示，國民黨澎湖縣長參選人陳振中對外表達反對松山機場遷建，但蔣萬安在台北市議會備詢時卻說，有跟國民黨離島縣長參選人溝通協調且有共識，蔣萬安與陳振中唱雙簧，「台北喊拆，澎湖裝乖」，大家應看清楚國民黨真面目。

吳淑瑾說，松機照顧離島鄉親交通，也承擔國防安全的功能，更是離島鄉親就醫、返鄉的交通大動脈，她承諾不會讓鄉親權益受損。

王正旭表示，以心臟病、急性心肌梗塞為例，國際指引建議，第一時間醫院接觸到病人，到打通血管，最好120分鐘內完成，腦中風每延遲1分鐘，約有190萬個腦細胞死亡，主動脈剝離在發病初期，每多拖延1小時，死亡率就增加1%到2%，離島每年有300多件緊急後送的需求。

王正旭說，離島後送不只是臨時找一架飛機，把病人送到可以醫療的地方，背後是一套運作多年的制度，包括離島醫師的評估、衛福部空中轉診審核中心全天候的審核，還有調派駐地的航空器等等；這套制度能夠運作，關鍵前提是飛機落地的地方要離醫學中心夠近。

林楚茵表示，空勤總隊2025年從松山機場出動89架次，今年截至10月底，已出動61架次，空勤總隊提供北台灣，甚至離島地區發生災難時必須給予的救援，不是蔣萬安所講，隨便一塊空地給直升機起降，還有後勤、調度及設備的整合。

陳培瑜說，衛福部統計，2025年離島醫療緊急後送300多件，平均1天1件；松山機場2025年旅客運量超過562萬人次，國內航空占260萬人次，松山機場有醫療、交通運輸、國防、防災救災需求，蔣萬安說拆就拆，沒資格當台北市長。

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