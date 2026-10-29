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陳佩琪澎湖輔選巧遇藍營參選人 陳振中盼促藍白合
民眾黨前主席柯文哲的夫人陳佩琪今天到澎湖輔選，為黨內唯一的議員參選人莊國輝掃街，巧遇國民黨澎湖縣長參選人陳振中等人並一起在市場拜票。陳振中期盼澎湖藍白合，讓民眾黨在澎湖有服務的機會。
陳佩琪今天在民眾黨澎湖縣黨部主委蕭越與黨內唯一提名的議員參選人莊國輝等人陪同下，前往馬公北辰市場掃街拜票。
國民黨澎湖縣長參選人陳振中、馬公市長參選人洪棟霖、議員參選人陳毓仁等人，在國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全陪同下同時於市場掃街，藍白等參選人首次聯手在市場掃街拜票，現場人潮湧現。
陳佩琪表示，今天回到澎湖，代表前主席柯文哲為民眾黨的議員參選人莊國輝加油打氣，看到澎湖故鄉進步很多，有些地方都認不出來，期盼澎湖鄉親給莊國輝服務的機會。
陳振中則表示，澎湖地方選舉，期盼能促成「藍白合」，讓民眾黨唯一議員提名參選人莊國輝有服務的機會。
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