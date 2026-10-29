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蘇巧慧拂曉出擊三重市場拜票 選前之夜敲定板二運動場
九合一選戰倒數30天，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天清晨前往三重果菜市場全力拉票，稱選戰最後一哩路將持續採取「勤跑」策略，並透露選前之夜將在板橋第二運動場舉行。
蘇巧慧今天清晨5時許與立委李坤城、新北市議員顏蔚慈、邱婷蔚、李倩萍、李余典等人共同前往三重果菜市場拜票。沿途鄉親熱情高喊「凍蒜」，更有攤商準備68公分的吉祥甘蔗，祝福蘇巧慧「節節高升」奪下勝利。
媒體聯訪時，蘇巧慧表示，選戰已到最後一哩路，他們的策略就是「勤跑、勤跑、再勤跑」，同時也透露選前之夜地點已敲定在板橋第二運動場，邀請民眾共同參與迎接新北新時代。
此外，國民黨新北市長參選人李四川在節目受訪時，指蘇巧慧選前選後不同樣貌，也稱支持者向他表達不能輸，若輸了「國家就沒有了」。蘇巧慧對此回應，這場選戰800天以來，她都以正面、陽光態度講政見願景，爭取認同。儘管對手一直打負面選戰，但他們不會改變態度和價值。無論是「洋流」還是「慧聚」，他們會繼續用同樣態度走完最後一哩路。
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