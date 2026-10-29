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看不爽？腳踹破壞苗栗縣議員候選人競總盆栽 警方3小時逮人

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議員巫姓候選人位在縣政府及縣警局旁的競選總部騎樓擺放祝賀盆栽，今天發現碎片散落一地，警方3小時內逮人。圖／民眾提供
苗栗縣議員巫姓候選人位在縣政府及縣警局旁的競選總部騎樓擺放祝賀盆栽，今天發現碎片散落一地，警方3小時內逮人。圖／民眾提供

苗栗議員巫姓候選人在苗栗市縣府路競選總部，騎樓擺放祝賀盆栽今天一早發現碎片散落一地，警方受理報案，專案小組3個多小時循線陳姓男子凌晨涉嫌腳踹盆栽，表示看不爽盆栽犯案，警方依毀損、恐嚇罪嫌究辦，進一步釐清犯案動機。

2026九合一選舉

巫姓候選人競總在縣政府及縣警局旁，苗栗警察分局今天上午6點30分許受理報案，警方成立專案小組偵辦，調閱民宅及周遭監視器過濾，以車追人，鎖定陳男（33歲）犯案，循線今天上午9點50分查緝到案，陳精神不佳，表示看不爽盆栽，才會出腳踢。

警方調查，陳今天凌晨3點多開車至競總，下車停留約30分鐘許，以腳踹之方式破壞盆栽，破壞後即駕車離開現場，將依毀損、恐嚇罪嫌移苗栗地檢署，陳男詳細犯案動機將持續調查釐清。

苗栗分局表示，地方公職人員選舉競爭激烈，員警針對各類暴力案件將全力偵辦、依法究責，絕不縱容，同時要求各分駐（派出）所針對各候選人住居所、競選服務處及總部加強安全維護工作，持續強化巡邏密度，杜絕及防範各類暴力案件發生。

苗栗縣議員巫姓候選人位在縣政府及縣警局旁的競選總部騎樓擺放祝賀盆栽，今天發現碎片散落一地，警方3小時內逮人。圖／民眾提供
苗栗縣議員巫姓候選人位在縣政府及縣警局旁的競選總部騎樓擺放祝賀盆栽，今天發現碎片散落一地，警方3小時內逮人。圖／民眾提供

議員 盆栽 苗栗 2026九合一選舉 苗栗縣選舉

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