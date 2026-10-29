看不爽？腳踹破壞苗栗縣議員候選人競總盆栽 警方3小時逮人

苗栗縣議員巫姓候選人在苗栗市縣府路競選總部，騎樓擺放祝賀盆栽今天一早發現碎片散落一地，警方受理報案，專案小組3個多小時循線陳姓男子凌晨涉嫌腳踹盆栽，表示看不爽盆栽犯案，警方依毀損、恐嚇罪嫌究辦，進一步釐清犯案動機。

巫姓候選人競總在縣政府及縣警局旁，苗栗警察分局今天上午6點30分許受理報案，警方成立專案小組偵辦，調閱民宅及周遭監視器過濾，以車追人，鎖定陳男（33歲）犯案，循線今天上午9點50分查緝到案，陳精神不佳，表示看不爽盆栽，才會出腳踢。

警方調查，陳今天凌晨3點多開車至競總，下車停留約30分鐘許，以腳踹之方式破壞盆栽，破壞後即駕車離開現場，將依毀損、恐嚇罪嫌移苗栗地檢署，陳男詳細犯案動機將持續調查釐清。

苗栗分局表示，地方公職人員選舉競爭激烈，員警針對各類暴力案件將全力偵辦、依法究責，絕不縱容，同時要求各分駐（派出）所針對各候選人住居所、競選服務處及總部加強安全維護工作，持續強化巡邏密度，杜絕及防範各類暴力案件發生。