雙北立委挺進新莊宏泰市場 民眾比OK力挺李四川

選戰倒數計時，新北成全國矚目激戰區，雙北立委包括賴士葆、洪孟楷、廖先翔今早前往新莊宏泰市場，當新北市長候選人李四川的分身掃街拉票，沿途受到採買民眾及攤商熱情歡迎，「李四川凍蒜」聲不絕於耳，許多民眾更比出象徵3號的OK手勢力挺李四川，今日掃街展現中央、地方攜手合作為新北拚建設的團結氣勢，以及市民力挺李四川的熱情與肯定。

三位立委穿梭市場，逐一向攤商及採買民眾問候，拜託大家支持李四川。有採買民眾見到平時在電視上熟悉的立委現身市場，開心表示「今天見到本人了」，更進一步大力讚聲，直說一定會投給李四川。攤商與民眾也紛紛以凍蒜聲及3號OK手勢熱情回應，市場拜票一路上充滿歡笑聲與加油聲，立委洪孟楷、賴士葆及廖先翔也與許多民眾自拍合影，互動熱絡。

針對新莊在地建設發展，李四川競辦表示，李四川會接棒侯友宜市長，全力加速新泰塭仔圳重劃，吸引更多高科技產業進駐，促進新北在地青年就業機會；李四川已提出「軌道建設123」政見，將興建「大漢溪捷運縱貫線」，由民生汐止線向西延伸，串聯三重、新北第二行政中心、新莊、塭仔圳、新北巨蛋城、土城產業園區、麥仔園與大柑園，讓新莊捷運便利性再升級，並形成新北東西向交通與產業骨幹，強化整體交通路網，打造雙北30分鐘核心生活圈。

立委洪孟楷今早前往新莊宏泰市場，當新北市長候選人李四川的分身掃街拉票。圖／李四川競辦提供