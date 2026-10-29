新北選戰激化 逾700位里長總部大會師力挺李四川 侯友宜現身交棒

新北市長選舉陷入苦戰，藍綠陣營在選前最後一個月密集掃街拜票，國民黨新北市長候選人李四川新北里長後援會今成立，新北市有1032個里，今早有超過700位里長親自到李四川競選總部相挺，展現基層雄厚實力，而競選總主委、市長侯友宜也現身奮力請託，務必讓李四川接棒，今日的里長相挺也為李四川的選情猶如打了一劑強心針。

今早包括立委葉元之及張智倫也到里長後援會現場助講，葉元之讚揚李四川是做實事的人，但不太會講話，做了100件事情只會講2件，他更不忘嘲諷對手蘇巧慧是收割立委，做2件會講到100件，許多市政成績都變成是她爭取的「小時候如果有抓周，是不是抓簾刀?因為真的太會割稻尾了」，此話一出逗得台下里長笑翻天。

新北市長侯友宜稍晚也到李四川總部，見到里長分外熱情，致詞時更一一點名各里長名字及細數過去所做的建設，侯友宜也不忘笑稱有里長腿動也來了，就連新莊區里長聯誼會主席林阿元一隻眼睛受傷包紮也要趕來，可見大家就是要給李四川全力支持相挺，此次新北市有5成5的里長都是同額競選，就是因里長都做得很好，他要拜託所有里長幫忙李四川拉票。

侯友宜更細數這八年來與里長合作無間，從來不分黨派完成許多市政建設，他稱李四川過去在新北市服務時，就是一個做實事的人，且不會搞政治，雖然他將要卸任內心也不捨，許多還沒完成的建設就要拜託李四川來繼續完成，他也會在卸任前把里長的工作清冊交給下一位市長，更交代李四川當選後，要繼續他過去每年舉辦的行動治理坐談，要到各區與里長對話，了解基層的需求。

李四川表示，他要感謝新北29區所有的里長支持，不管以前他在台北縣或新北市，所有里長都是市府的眼睛，幫忙一起解決及照看所有各區的問題，也幫忙提出許多解決方法，非常感謝里長到總部給他加油及支持，未來若當選市長一定會持續侯市長的行動治理座談。

國民黨新北市長候選人李四川新北里長後援會今成立，新北市有1032個里，今早有超過700位里長親自到李四川競選總部相挺，展現基層雄厚實力。記者林媛玲／攝影

國民黨新北市長候選人李四川新北里長後援會今成立，新北市有1032個里，今早有超過700位里長親自到李四川競選總部相挺，展現基層雄厚實力。記者林媛玲／攝影