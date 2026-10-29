蔣陣營互動網頁遭疑抄襲沈伯洋 葛如鈞：製作完全開源沒有抄襲

台北市長蔣萬安競選總部昨發布「台北安可大舞台－市民也上台」互動網頁，遭質疑抄襲民進黨台北市長候選人沈伯洋的「HEART政策島」。蔣萬安競總SI總幹事葛如鈞今解釋，是希望鼓勵民眾把對政策感受運用AI、SI展現出來，因此所有製作都完全開源，歷程也完全公開，AI Prompt（提示詞）也都完整地保留，裡面沒有任何一行是參考或抄襲沈伯洋團隊。

葛如鈞今在立法院受訪解釋，蔣陣營做了三個內容完全不同的網頁，第一個是10月11日上線公開貼文的AI2033・Taipei；第二個是昨天在競總推出安可大舞台，網友可以上架他們的創意或整理政績的感受；第三個台北施政島是由J姓網友創意，進而整合對於政策的感受，但J姓網友在手感互動的形式上，有標注參考Puma（沈伯洋英文名字）的網站，造成網路側翼認為他抄襲。

葛如鈞批評，這種張冠李戴的做法不可取，是一種對網友創作的霸凌、一種數位形式的攻擊，期待正向選舉在哪裡？且這種錯誤形式還想帶風向，比如剛羅智強被問到有一位候選人生病休息，蔣萬安也生病休息是不是抄襲，這在辦公室文化中非常不可取，生病不舒服休息竟被說抄襲？

葛如鈞指出，網友的提示詞，其實是一個手感、風格互動的參考，在AI互動創作上本來就有這些工具做參考，同時也尊重網友做法，而沈伯洋官網推出HEART政策島宣稱致敬桌遊卡坦島，這樣的參考就不是抄襲？為何他們的網友讓AI寫程式，做了一些島嶼形象就變成抄襲？

葛如鈞也拿出圖卡，對比1995年卡坦島與沈伯洋陣營的政策島，直說看起來很像，但他們也不會覺得這是抄襲，不要把這種過度檢視的帽子扣在對手身上，而對自己檢視標準卻完全不同。

葛如鈞強調，他們希望能鼓勵民眾把感受運用AI、SI展現出來，因此所有製作都完全開源，歷程也完全公開，AI Prompt在專案內容也都完整地保留，裡面沒有任何一行是參考或抄襲沈伯洋團隊。