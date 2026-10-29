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「最強牽手」出擊! 石舫亘代夫赴湖光市場掃街 人氣爆棚不輸蔣萬安
選戰倒數一個月，台北市長候選人蔣萬安的太太石舫亘上午前往內湖區湖光市場掃街，與往來民眾及攤商問候拜票，不少民眾比出「5」手勢表達支持；不少民眾取出帽子等隨身物品要求簽名，還有攤商請喝飲料，展現「牽手」的高人氣，場面熱絡，不輸蔣萬安。
蔣萬安昨結束掃街行程後，因身體稍感不適，暫時取消預排行程，先休息調整，競辦原本也安排太太石舫亘代替蔣萬安掃街，今天首度登場。競辦表示，2022年石舫亘也與蔣萬安分進合擊，安排過多場拜票掃街行程，這次也一樣也排好行程，後續會登場。
石舫亘上午抵達湖光市場，由立委李彥秀、市議員游淑慧、李明賢、吳世正、闕枚莎和多位在地里長陪同，向攤商老闆及採買民眾一一問候。拜票會過程中，許多民眾見到石舫亘，知道是蔣萬安的太太後，伸出雙手握緊，也有人暖心打氣「我們全家都好喜歡你」，票一定投蔣萬安。
石舫亘除了與支持者合影，來者不拒，攤商老闆也與她合照，人潮不斷，把市場擠得水泄不通，競選團隊不斷說抱歉，幫忙開路，還有人拿著台北「安可」的競選旗幟，要求簽名，還有攤販送上飲料，她也立即喝一口比讚，展現女力「市長牽手」的親和力，人氣比蔣萬安高。
蔣萬安今天沒有輔選行程，石舫亘掃街過程，也被媒體問到蔣萬安身體狀況，但她僅表示「謝謝」，繼續走訪攤位。
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