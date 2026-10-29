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挪用寺廟公款招待里長遊澎湖 桃園市議員候選人遭聲押

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園市第二選區議員候選人、壽山巖觀音寺林姓前董事長今年五月間涉嫌挪用公款招待龜山區里長旅遊，檢警昨發動搜索約談行動，檢方複訊後向法院聲請羈押。圖／桃園地檢署提供
桃園市第二選區議員候選人、壽山巖觀音寺林姓前董事長今年五月間涉嫌挪用公款招待龜山區里長旅遊，檢警昨發動搜索約談行動，檢方複訊後向法院聲請羈押。圖／桃園地檢署提供

桃園市第二選區林姓市議員候選人今年四月間，挪用寺廟公款，招待龜山區里長免費遊澎湖三天，桃園地檢署昨指揮專案小組兵分四路搜索、約談13人到案，複訊後認為林某與寺廟顏姓董事涉犯投票行賄及公益侵占等罪，今晨向桃園地院聲請羈押禁見。

2026九合一選舉

桃園地檢署襄閱主任檢察官吳靜怡說明，林男身為壽山巖觀音寺董事長，卻與顏姓董事合謀，利用職務之便挪用廟宇公款，兩人以觀音寺名義舉辦澎湖之旅。為拉攏選票，特別廣邀桃園市龜山區各里里長參加，這些人既非信徒也不是廟方員工，卻能免費享受三天兩夜的行程，顯見這趟旅遊並非單純宗教或聯誼活動，可能涉及以免費旅遊招待具有投票權的民眾，藉此爭取選票。

桃園地檢署檢察長張春暉獲悉，立刻指派檢察官劉威宏，指揮法務部調查局桃園市調查處、刑事警察局、桃園市警局龜山分局、刑事警察大隊及移民署北區事務大隊桃園市專勤隊組成專案小組，展開調查。

經深入查訪與縝密蒐證，專案小組於昨天持法院核發的搜索票，兵分多路前往壽山巖觀音寺及林男住處等4處地點進行搜索，同時約談林男、顏姓董事、6名寺方員工以及5位里長與志工作證，共計13人到案釐清案情。

檢方動員6名檢察官連夜進行訊問，釐清旅遊活動的籌辦過程、經費來源、參與人員身分，以及是否涉及以不正利益影響選舉。

經訊問後，認定林某、顏男均涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項對有投票權人行求、交付不正利益罪，以及刑法第336條第1項公益侵占罪，認為兩人犯罪嫌疑重大，且有羈押原因及必要，已向法院聲請羈押禁見，其餘被告則請回。

桃園地檢署強調，公平、公正的選舉是民主政治的基石，招待旅遊、贈送禮品、提供餐會或現金等，都可能涉及賄選，民眾不應因人情壓力而隱忍。檢方呼籲，若發現疑似賄選情事，可撥打0800-024-099免費檢舉專線，檢舉人身分將全程保密，並依法核發檢舉獎金，共同維護乾淨選風。

2026九合一選舉 議員 澎湖 桃園市選舉

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