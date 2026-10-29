挪用寺廟公款招待里長遊澎湖 桃園市議員候選人遭聲押

桃園市第二選區林姓市議員候選人今年四月間，挪用寺廟公款，招待龜山區里長免費遊澎湖三天，桃園地檢署昨指揮專案小組兵分四路搜索、約談13人到案，複訊後認為林某與寺廟顏姓董事涉犯投票行賄及公益侵占等罪，今晨向桃園地院聲請羈押禁見。

桃園地檢署襄閱主任檢察官吳靜怡說明，林男身為壽山巖觀音寺董事長，卻與顏姓董事合謀，利用職務之便挪用廟宇公款，兩人以觀音寺名義舉辦澎湖之旅。為拉攏選票，特別廣邀桃園市龜山區各里里長參加，這些人既非信徒也不是廟方員工，卻能免費享受三天兩夜的行程，顯見這趟旅遊並非單純宗教或聯誼活動，可能涉及以免費旅遊招待具有投票權的民眾，藉此爭取選票。

桃園地檢署檢察長張春暉獲悉，立刻指派檢察官劉威宏，指揮法務部調查局桃園市調查處、刑事警察局、桃園市警局龜山分局、刑事警察大隊及移民署北區事務大隊桃園市專勤隊組成專案小組，展開調查。

經深入查訪與縝密蒐證，專案小組於昨天持法院核發的搜索票，兵分多路前往壽山巖觀音寺及林男住處等4處地點進行搜索，同時約談林男、顏姓董事、6名寺方員工以及5位里長與志工作證，共計13人到案釐清案情。

檢方動員6名檢察官連夜進行訊問，釐清旅遊活動的籌辦過程、經費來源、參與人員身分，以及是否涉及以不正利益影響選舉。

經訊問後，認定林某、顏男均涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項對有投票權人行求、交付不正利益罪，以及刑法第336條第1項公益侵占罪，認為兩人犯罪嫌疑重大，且有羈押原因及必要，已向法院聲請羈押禁見，其餘被告則請回。

桃園地檢署強調，公平、公正的選舉是民主政治的基石，招待旅遊、贈送禮品、提供餐會或現金等，都可能涉及賄選，民眾不應因人情壓力而隱忍。檢方呼籲，若發現疑似賄選情事，可撥打0800-024-099免費檢舉專線，檢舉人身分將全程保密，並依法核發檢舉獎金，共同維護乾淨選風。