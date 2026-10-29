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林國漳溪北競選總部31日成立大造勢 邀蔡英文、蕭美琴站台

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民進黨宜蘭縣長候選人林國漳訂於31日成立溪北競選總部造勢活動，邀請蔡英文、蕭美琴站台力挺。圖／林國漳競總提供
民進黨宜蘭縣長候選人林國漳訂於31日成立溪北競選總部造勢活動，邀請蔡英文、蕭美琴站台力挺。圖／林國漳競總提供

選戰進入倒數，民進黨宜蘭縣長候選人林國漳訂31日舉行溪北競選總部成立大會，邀請前總統蔡英文、副總統蕭美琴出席力挺，前立法院長游錫堃也將到場，林國漳將與知名歌手陳明章同台合唱，凝聚團結挺在地、宜蘭1定贏氣勢。

2026九合一選舉

林國漳競總今天表示，成立大會匯聚民主傳承意義，不僅有總統級貴賓加持，行政院秘書長張惇涵、宜蘭市長候選人韓瑩也將接力登台致詞，現場更將邀請各鄉鎮市民代表候選人及宜蘭隊第四類公職提名人上台誓師，結合姊妹後援會以及醫界大聯盟攜手站出來支持，展現「宜蘭隊」大團結。

除宣講外，現場更安排在地文化與情感連結橋段，在地歌手蔡佳麟將獻聲演唱競選歌曲，唱出宜蘭未來希望；台灣本土音樂大師陳明章將與林國漳同台合唱，共同演繹林國漳最喜愛的「幸福進行曲」及社會重視、關懷女性的經典歌曲「伊是咱的寶貝」，邀請鄉親共襄盛舉，為宜蘭未來全力衝刺。

林國漳今天前往員山鄉拜訪社區關懷據點，與長輩們溫暖寒暄、話家常，不僅關心大家日常起居與健康，更特別關心長青據點的餐食菜色與用餐環境，親和力互動，讓阿公阿嬤們歡笑連連，未來將持續推動升級版的長者照顧政策與各項福利，用溫暖務實施政，照顧好每位長輩。

民進黨宜蘭縣長候選人林國漳訂於31日成立溪北競選總部造勢活動，邀請蔡英文、蕭美琴站台力挺。圖／林國漳競總提供
民進黨宜蘭縣長候選人林國漳訂於31日成立溪北競選總部造勢活動，邀請蔡英文、蕭美琴站台力挺。圖／林國漳競總提供

蕭美琴 林國漳 蔡英文 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉

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