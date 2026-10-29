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「講晚安女孩」遭起底攻擊 民進黨團：沈伯洋是正面選舉 支持者自制

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右）由首投族Yakira（左）代為抽籤，Yakira事後卻遭出征。圖／聯合報系資料照
台北市長蔣萬安（右）由首投族Yakira（左）代為抽籤，Yakira事後卻遭出征。圖／聯合報系資料照

替台北市長蔣萬安代抽號次的20歲「講晚安女孩」羅晨之（Yakira）昨發聲明，表示遭網路攻擊與騷擾。民進黨立院黨團書記長范雲今表示，選舉應回歸政策討論，「都不要刻意地操弄」；黨團幹事長莊瑞雄也說，雙方支持者都應自制，否則只是泥巴戰。

2026九合一選舉

范雲表示，國民黨今針對此事開記者會聲援，但昨天也有人看到疑似蔣萬安支持者製作「萬安除三害」等帶有暴力意象的內容，「我們也不會要求蔣萬安要來為這個負責」。

范雲說，政治人物應做的是呼籲支持者回歸政策討論與辯論，「就如同沈伯洋作為市長候選人所講的，就是這個是溫暖的洋流，要帶著一個正面選舉的文化」。國民黨前一天則公開聲援羅晨之，指年輕人不應因政治立場或赴陸交流經歷遭霸凌。

莊瑞雄表示，黨團每天開記者會，「你們看過民進黨立院黨團針對這一場選舉去發動攻擊嗎？沒有」，多半是回應媒體提問。他呼籲民進黨支持者，最後30天應陪候選人拚戰、宣揚政策、拉票，「不要去做出無謂的攻擊」，人身攻擊、造謠污衊「大可不必」，對任何一方都沒有加分。

莊瑞雄表示，沈伯洋目前選戰主軸是「正面的選舉」，支持者應自制，不要把個別支持者發動的攻擊直接貼到候選人或競選團隊身上，「這個都毫無意義，都只是泥巴戰」。他說，選舉再30天就會由選票見真章，其他爭議「都只是一些干擾、小風波」。

莊瑞雄也提到，沈伯洋推出「政策島」後，連國民黨方面都出現類似作法，他認為若對手願意參考，「歡迎，我們都很歡迎」；沈伯洋也表達歡迎。他說，若不是候選人或競選總部正式發言，就不應直接代表沈伯洋或蔣萬安，雙方支持者都應節制，讓選戰回到政策競爭。

沈伯洋 民進黨團 范雲 2026九合一選舉 台北市選舉

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