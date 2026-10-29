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民進黨新北市議員廖宜琨 涉免費磨菜刀、請吃飯賄選遭聲押禁見
民進黨新北市二連霸議員廖宜琨，涉嫌以提供選區多個社區選民免費「磨菜刀」服務，以及請客吃飯，遭人檢舉涉嫌賄選，新北地檢署昨指揮調查局新北市調查處發動搜索、約談，帶回廖宜琨和數名助理。檢察官複訊後，將廖宜琨及一名許姓助理，向法院聲押禁見。
檢方認為，廖、許2人涉犯涉犯公職人員選罷法對於有投票權之人行求不正利益，而約其為一定之行使投票權及個資法等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯、證人之虞及有逃亡之虞，而有羈押之必要。其餘9名被告則分別諭知以5至80萬元不等交保，其中金額最高的80萬元為廖宜琨胞兄、樹林區農會理事長廖宜信。
據了解，尋求連任的廖宜琨大約在今年6月至9月間推出「磨菜刀隊」，前往選區內各社區提供免費磨菜刀服務，檢調經派員前往市場訪價，確認磨菜刀正常市價約150至200元間；廖宜琨另涉嫌在選區辦餐會，免費招待具有投票權的選民飲宴，藉此尋求支持，因此遭人檢舉涉嫌賄選。
廖宜琨是民進黨前立委廖本煙之子，擁有澳洲昆士蘭科技大學經濟、會計雙學士及澳洲葛瑞菲斯大學財務規劃碩士學位，具有澳洲國家銀行金融財務分析師資格，以及新北市全民愛心推廣協會理事長、樹林小英之友會副會長、樹林國際青商會、北大光榮扶輪社社長等資歷。
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