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中選會外洩候選人個資 藍籲號稱國安專家沈伯洋提出質詢
中選會遭爆外洩1573名候選人個資，國民黨台北市議員楊植斗、台北市議員候選人張延廷今舉行記者會，除要求中選會對外說清楚，也呼籲民進黨台北市長候選人沈伯洋，號稱國安專家，身兼受害者與現任立委，「中選會把你的個資外洩釀成國安危機，請問何時要在立法院質詢這一題？」
張延廷表示，因中選會個資外洩導致候選人受害，司法機關是不是應該偵辦？民進黨的網軍是不是應該好好撻伐中選會？青鳥應該要發揮良心，不能對這個問題就噤聲不語。
楊植斗說，中選會洩露個資的事件，還涉及更高層次的國安議題，因為不只是村里長與議員候選人，甚至縣市首長、直轄市長候選人的戶籍地址、居住地等資訊都外洩。中選會說是經過加密，但經過加密的資料全部打包出去，仍然可能被破譯，這些資訊在中選會官網已經洩露長達11天，中間有沒有國安、資安的疑慮？中選會應該說明清楚。
此外，楊植斗表示，所有被洩漏個資的候選人，也應該集體向中選會求償，尤其要問所謂的國安專家、沈伯洋不但是被洩露的受害者之一，還是現任的立法委員，號稱是國安專家，何時要在立法院質詢這一題？
楊植斗說，雖然有人批評沈伯洋尸位素餐、薪水小偷，都不到立法院開會，還有三成一的台北市民不知道他當立委時都在做什麼？但仍期待沈伯洋能幫所有候選人爭取相關的權益，向中選會求償並徹查其中有沒有國安問題。
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