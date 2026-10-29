影／謝國樑：與蔣萬安都遇惡劣環境 揭「很多人受壓迫 懂的人就懂」

國民黨基隆市長候選人、市長謝國樑今天在基隆市黨部成立競選總部，支持者高喊凍蒜，謝國樑提出12大建設政績表示有做事，他深深向市民一鞠躬感謝。謝國樑提及他與台北市長蔣萬安，這次遇到惡劣和艱辛的選舉環境，都碰到很大的困難，但愈困難就要愈團結，謝國樑還吐心裡話，揭「有很多人受到了壓迫，懂的人就懂，不用說太多」。

競總揭牌競總主委林沛祥立委、前市長張通榮及所有黨籍議員、參選人及支持者到場，氣氛熱絡。謝國樑致詞說，有人說他這4年沒有做事所以罷免也是理所當然，不能讓他連任，但他今天想告訴大家他做的比較重要的12件事，也就是「謝國樑12建設」，代表謝國樑有做事，他深深向市民一鞠躬。

謝國樑細數他把基隆的交通及行人安全打造為全台交通最安全的城市、騎樓整平超越20年來的成績、七區室內兒童樂園成觀光勝地、綠色斑馬線更安全、基隆捷運順利開工完成基隆人30年來的夢想等。

「有很多人受到了壓迫，有很多人受到了危害，不用說太多，懂的人就懂。」謝國樑說，這是他的心裡話，他表示歉意，無論再怎麼困難危急，他都會一步一步陪大家度過。

「這次這麼惡劣和艱辛的選舉環境，萬安市長和我都碰到很大的困難，但我們都不害怕這些困難，愈困難就要愈團結。」謝國樑說，2年前的10月13日，他站在市黨部感謝大家，罷免沒有成功，給他一次機會做滿任期，他希望市民給他4年完成更多的建設。

謝國樑表示，未來他要把基隆捷運蓋起來，要蓋AI數據中心，也要把捷運聯開基地打造出來，這就是為什麼他還要4年的原因，大家一起努力共同贏得市長勝利，議員全壘打、里長都凍蒜。

謝國樑受訪時針對11月10日和民進黨首場的辯論會說，很高興他能促成了這件事，他在辯論會將提出基隆「廢鐵換捷」及市民、通勤族大家關心的所有議題問民進黨對手童子瑋，這是基隆市長選舉以來首次市長辯辯論會。

謝國樑並表示，基隆市目前的民調他還是領先的，他們做的民調都是經得起考驗的，對方近日颱風天發布的民調，4年前也曾有民調，當時就被國民黨青年團發現落差甚大。上次因颱風勘災無法參加蔣萬安競總成立造勢大會，他相當 扼腕，他會找機會到台北感受他掃街的人氣與魅力。

國民黨基隆市長候選人、市長謝國樑今天在基隆市黨部成立競選總部，支持者高喊凍蒜，謝國樑提出12大政績，代表有做事。記者游明煌／攝影