解決南科區惡化交通 陳亭妃向中央疾呼「要像高雄一樣」別本末倒置

選戰逼近，民進黨台南市長候選人陳亭妃今早在立院完成報到後，立即南下趕赴西港大橋，與主委林志展、選區議員蔡秋蘭、蔡蘇秋金、謝舒凡會合，持續基層車隊掃街行程，不少鄉親也高喊凍蒜熱情回應。

據知，陳亭妃今凌晨才發布今掃街行程，從西港大橋集合後，繞經大北門區6行政區，下午在善化茄拔天后宮集合上香後，車隊轉往大南科區，稍晚再轉赴山區，希望進一步催票炒熱選戰氣氛，完成民進黨市長當選、提名的市議員候選人全部當選、市長得票率全國最高三大目標。

陳亭妃等人車隊出發前受訪時表示，大北門區是她的故鄉 ，有農業，有漁業，更有觀光，宗教底蘊更是深厚，重點就是要如何串聯起來，關鍵就是點線面進行最佳串聯，她強調自己提出的五大觀光軸政見中就有很深厚的串聯，她強調，絕對會用最佳行動力完成。

媒體也詢問當前南科園區高速發展衍生大南科區交通快速惡化窘況，陳亭妃說，地區快速發展生活機能不足等問題，她強調包括未來台鐵永康段地下化、新市南科（善化）立體化、以及未來捷運等需求，這都攸關南科周遭交通完整，她指出，已多次向行政院、交通部強烈呼籲「要像高雄一樣」，一定要從交通帶動未來科技發展，而不是由科技發展才能帶動交通，這樣會本末倒置，造成這個南科周遭大塞車，未來一定會調整腳步，包括南科1、2、3、4期，都希望由交通帶動科技發展。

民進黨台南市長候選人陳亭妃上午在大北門區車隊掃街，陳站上車爭取鄉親支持。記者謝進盛／攝影