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蔣萬安身體不適取消行程遭綠營酸偷背稿 李四川看不下去了

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長候選人李四川今出席里長後援會成立活動。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今出席里長後援會成立活動。記者林媛玲／攝影

台北市長蔣萬安因身體不適暫時取消選舉行程，卻遭綠營猛酸是要偷背稿準備辯論，今國民黨新北市長候選人李四川出席里長後援會時聲援蔣萬安 ，稱政治人物也是人，身體當然有時候會有微恙，像他這幾天也沙啞，若身體微恙休息是應該的。

2026九合一選舉

李四川表示，他也希望民進黨能夠好好的約束他們的側翼，不要去攻擊，沈伯洋當初也是因身體狀況停下行程去打點滴，他認為大家共同努力，選舉沒有必要去攻擊候選人的身體狀況。

針對日前幫蔣萬安市長抽籤的女學生，事後收到很多私訊的謾罵，李四川表示，他還是要鼓勵年輕人不必怕抹黑，他過去從來沒有選舉過，投入選舉才一個月，就從被稱讚是很優秀的副市長，一個月就被抹成黑道，但他本身正能量，不必擔心任何抹黑。

李四川說，他也要提醒民進黨，對於一個青年只是去幫蔣萬安抽籤就被出征的遭遇，他認為選舉沒有必要這樣，希望民進黨能夠約束他的側翼，不要再攻擊無辜市民。

台北市長蔣萬安因身體不適暫時取消選舉行程，卻遭綠營猛酸是要偷背稿準備辯論，今國民黨新北市長候選人李四川出席里長後援會時聲援蔣萬安 。記者林媛玲／攝影
台北市長蔣萬安因身體不適暫時取消選舉行程，卻遭綠營猛酸是要偷背稿準備辯論，今國民黨新北市長候選人李四川出席里長後援會時聲援蔣萬安 。記者林媛玲／攝影

蔣萬安 李四川 綠營 2026九合一選舉 新北市選舉

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