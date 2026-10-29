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執政成績被柯志恩打87分 陳其邁：選民也將為「重考」的她打分數

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
柯志恩幫陳其邁執政打87分，陳其邁（中）受訪沒有回應滿不滿意，反倒提醒柯志恩，選民會用選票來為她的「重考」打分數。記者徐白櫻／攝影
柯志恩幫陳其邁執政打87分，陳其邁（中）受訪沒有回應滿不滿意，反倒提醒柯志恩，選民會用選票來為她的「重考」打分數。記者徐白櫻／攝影

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨晚接受專訪，給現任市長陳其邁打87分。陳其邁對於這個分數沒有正面回應，僅說成績如何市民的直接感受最重要。他說，選票才是幫政治人物打分數最重要的依據，柯志恩這次即將重考，也有了新的競爭對手賴瑞隆，「我想選民最後還是要用選票來做決定，誰是最適合的下任市長」。

2026九合一選舉

柯志恩昨晚被《少康戰情室》主持人趙少康提問，會幫陳其邁打幾分？柯志恩肯定陳其邁的招商、演唱會經濟、以及敢為毒油事件反抗中央，是值得尊敬的對手。她說，研究所及格分數70分，要拿到「柯老師」的90分非常困難，所以她給陳其邁打87分。

陳其邁今早出席「高雄AI燈塔計畫」治理成果發表會，對於87分這個分數，他表示，民主政治最重要是傾聽人民的聲音，選票會說話，選票才是真正幫政治人物打分數最重要的依據。

陳其邁說，柯志恩4年前是他的競爭對手，他已經做好做滿即將畢業，做得怎樣由民調或市民感受打分數，這是最重要的事情。柯志恩4年前跟他一起考試，現在要重考，也有了新的競爭對手賴瑞隆，「我想選民最後還是要用選票來做決定，誰是最適合的下任高雄市長」。

陳其邁認為，選民會去看過去4年，是否在立法院幫高雄爭取預算，有沒有站在高雄的立場講話、選民服務是不是夠徹底？以及對城市未來願景是什麼？最後還是由市民打分數，民主政治選票會說話，由選票來做決定。

此外，陳其邁說，選舉剩一個月左右，兩位候選人都很努力，選舉就跟棒球比賽一樣，除非在七局比賽提早結束，否則沒到九局結束，不會知道最後結果，如台北市出現洋流，都是意想不到的事情，所以選舉的變數非常多，所以他才提醒賴瑞隆要戒慎恐懼，步步為營。

陳其邁 柯志恩 重考 2026九合一選舉 高雄市選舉

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