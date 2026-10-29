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境外IP惡意攻擊、洗流量 沈伯洋競辦：啟動資安應變 網站全面加固

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋競選辦公室指出，28日晚間最新上線的「洋流車掃認領路段網站」也遭境外 IP 惡意洗流量。圖／擷取自網路
民進黨台北市長候選人沈伯洋競選辦公室指出，28日晚間最新上線的「洋流車掃認領路段網站」也遭境外 IP 惡意洗流量。圖／擷取自網路

民進黨台北市長候選人沈伯洋近期推出相關競選政策互動網，不料，競辦表示，近期數位基礎建設遭遇連續且有計畫的網路攻擊，日前發現駭客利用境外主機企圖入侵競選官網外，28日晚間最新上線的「洋流車掃認領路段網站」也遭境外 IP 惡意洗流量，皆已在第一時間啟動資安應變機制，日後將持續以最高標準的資安防護檢視各項數位建設。

2026九合一選舉

沈伯洋競辦指出，自10月23日起，競辦架設的數個網站遭到有計畫的入侵，攻擊者利用網站上傳功能的設定缺陷取得主機控制權，並在後台建立偽裝的管理員帳號以植入遠端控制程式。

在取得該主機控制權後，攻擊者鎖定與競選相關的網站，並企圖尋找官網的登入資訊。然而，團隊的競選官網採獨立架構，並不在該台主機上運作，且該主機從未存放官網的金鑰或設定檔。攻擊者徒勞無功，未能取得任何官網存取權限。

沈伯洋競辦表示，28日凌晨發現異狀後，當晚即完成全面清除與根本修補，具體處置包含移除所有遭植入的後門程式、停用並刪除偽裝帳號、全面更換系統密碼與加密金鑰、完成系統核心元件更新，並將網路架構改為僅接受經資安防護服務過濾的連線。

此外，競辦也發現有境外IP洗流量干擾車掃認領，短短一小時內，系統遭惡意程式灌入高達7萬多筆的假認領數字。為保障真實支持者的參與權益，發現異常後立即介入處置，迅速變更系統認領機制，全面升級為「需登入才能認領」，成功阻斷自動化惡意程式的攻擊，恢復正常運作。

沈伯洋競辦表示，將以最高資安標準確保選舉順利，針對連日來的針對性網路攻擊，各網站與活動頁面皆已恢復正常運作且加固完畢，未來將將持續以最高標準的資安防護檢視各項數位建設，抵禦境外與惡意勢力的干擾。

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