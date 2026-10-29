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蘇巧慧批對手打負面選戰 李四川反問：我才參選一個月就被稱黑道

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長候選人李四川里長後援會今成立。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長候選人李四川里長後援會今成立。記者林媛玲／攝影

選戰倒數一個月，新北市長選戰成激戰區，國民黨市長候選人李四川昨在節目專訪提及，他的支持者透露對手蘇巧慧選前選後是不同面貌，還焦慮地說「你不能輸喔，你輸這個國家就沒了！」今蘇巧慧批李四川一直用負面選戰。李四川回應，他只是說出市民向他表達的心聲，若說他都打負面選戰，那他才參選一個月就被說成黑道，現在對手好像都變成是正面，他相信市民的眼睛是雪亮的，希望民進黨能夠好好檢討。

2026九合一選舉

李四川新北里長後援會今成立，媒體詢問李四川昨天接受專訪，有提到對手蘇巧慧選前選後是不同面貌，也有提到民眾說你輸了整個國家就完了，被綠營批評是在賣芒果乾，蘇巧慧也稱李四川都在打負面選戰。李四川回應，他認為賣芒果乾沒有人比民進黨賣得更厲害，他只是說出市場的市民朋友對他講的心聲，因為市民會擔心現在國家的政治狀況，所以告訴他這樣的心聲。

李四川強調，蘇巧慧說他打負面選戰，在他才參與選舉一個月，他就被抹黑成黑道，對方卻說自己都是正面的，他想市民眼睛是雪亮的，希望民進黨能夠自己好好檢討，他也同意我們都應該用正面的政見來爭取市民的支持。

國民黨新北市長候選人李四川里長後援會今成立，市長侯友宜到場相挺。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長候選人李四川里長後援會今成立，市長侯友宜到場相挺。記者林媛玲／攝影

李四川 蘇巧慧 選戰 2026九合一選舉 新北市選舉

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