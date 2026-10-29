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替蔣萬安抽籤女孩遭網路霸凌 國民黨團轟沈伯洋：溫暖人設包藏惡意

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
日前替台北市長蔣萬安抽籤的女孩「Yakira」在抽籤後，遭受網路霸凌，Threads上帳號「simonlin168」酸「哪裡找到講話像中國小學生演講的年輕台灣女生」。圖／國民黨立法院黨團提供
日前替台北市長蔣萬安抽籤的女孩「Yakira」在抽籤後，遭受網路霸凌，Threads上帳號「simonlin168」酸「哪裡找到講話像中國小學生演講的年輕台灣女生」。圖／國民黨立法院黨團提供

日前替台北市長蔣萬安抽籤的女孩「Yakira」在抽籤後，遭受網路霸凌。國民黨立院黨團今日舉行記者會聲援外，公開喊話民進黨台北市長候選人沈伯洋，究竟是默許還是縱容，不要躲在骯髒「洋流」跟媒體人後面。國民黨立委牛煦庭更批，「用溫暖正向的人設，包藏惡意霸凌的本心」

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台北市議員柳采葳表示，在Threads上及很多社群上，非常多帳號攻擊Yakira，帳號「simonlin168」貼上統戰的標籤，該帳號在去年大罷免時就已大肆留言鼓吹，是實實在在的青鳥。帳號「pinkylin1024」說有北韓的既視感，甚至羞辱「這是在戒嚴的時候才會有的標準模版的樣子」，其實是沈伯洋的大粉絲，因在其留言串當中，都在稱讚沈。

柳采葳表示，另外還有其他帳號，是在稱讚民進黨新北市長候選人蘇巧慧團隊，還說蘇巧慧的團隊超級可愛，也同樣來出征Yakira，酸「誰20歲講話會講成這樣子？是從北韓找來抽籤的嗎？」

柳采葳質疑，支持蔣萬安錯了嗎？難道只因為認同蔣市府所做的市政，錯了嗎？可以批評政治人物，可以辯論兩岸政策，可以有完全不同的立場，但是不能因為一個人的政治選擇，就否定參與公共事務的權利。

牛煦庭表示，他經歷過霸凌，清楚創傷恐怕都是一時半刻難以平復，為何一場選舉可以如此惡質？沈伯洋可以裝沒事，但真跟沈無關？基進黨吳欣岱不也是爆料說Yakira是「統戰女孩」嗎，還拿來刷一波存在感，人家曾經參與過兩岸交流活動又怎麼樣，有什麼直接的關係？

牛煦庭提到，李正皓講：「帥讓沈伯洋去帥，髒活累活我們來做。接下來一個月，我們要繼續嘲諷、無所不用其極的取笑，讓蔣萬安變成草包，讓選民的投票率下降。」牛質疑，這不是霸凌，什麼才是霸凌？不僅霸凌代表蔣萬安抽籤的年輕女孩，連蔣萬安本人、競選團隊，都要列入霸凌的對象，且也不演了，唯一在演的只剩沈伯洋。

牛煦庭批評，用溫暖正向的人設，包藏惡意霸凌的本心，資源如此雄厚，兵多將廣到主帥可以只要負責裝神弄鬼就好，羞辱他人的事還有專人負責。

牛煦庭直言，沈伯洋團隊從頭到尾就是要用霸凌、嘲笑、嘲諷他人為樂，以此來聚合自己的支持者。如果沈伯洋自詡這是快樂且正向的選舉，是否要對無所不用其極的嘲諷對手、網路出征欺負年輕女孩的行為，給出更明確的答案？沈伯洋的態度，台北市民都在看。

國民黨立委王鴻薇說，請問沈伯洋是否跟李正皓等綠營名嘴、側翼串通好，由他們協助攻擊、出征，繼續演成理性溫暖的候選人？面對網路青鳥霸凌，請問沈伯洋是默許還是縱容？請面對這些問題，不要躲在這些骯髒洋流、媒體人的後面，假裝清高。

日前替台北市長蔣萬安抽籤的女孩「Yakira」在抽籤後，遭受網路霸凌，還被質疑自導自演。國民黨立法院黨團經查詢，這些帳號有的在去年大罷免期間大肆鼓吹，也有的稱讚蘇巧慧團隊、沈伯洋等。圖／國民黨立法院黨團提供
日前替台北市長蔣萬安抽籤的女孩「Yakira」在抽籤後，遭受網路霸凌，還被質疑自導自演。國民黨立法院黨團經查詢，這些帳號有的在去年大罷免期間大肆鼓吹，也有的稱讚蘇巧慧團隊、沈伯洋等。圖／國民黨立法院黨團提供

日前替台北市長蔣萬安抽籤的女孩「Yakira」在抽籤後，遭受青鳥霸凌。國民黨立院黨團今日舉行記者會聲援外，公開喊話民進黨台北市長候選人沈伯洋，究竟是默許還是縱容，不要躲在骯髒「洋流」跟媒體人後面。國民黨立委牛煦庭更批，「用溫暖正向的人設，包藏惡意霸凌的本心」。記者屈彥辰／攝影
日前替台北市長蔣萬安抽籤的女孩「Yakira」在抽籤後，遭受青鳥霸凌。國民黨立院黨團今日舉行記者會聲援外，公開喊話民進黨台北市長候選人沈伯洋，究竟是默許還是縱容，不要躲在骯髒「洋流」跟媒體人後面。國民黨立委牛煦庭更批，「用溫暖正向的人設，包藏惡意霸凌的本心」。記者屈彥辰／攝影

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