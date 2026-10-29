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蔣萬安身體不適暫停行程 民進黨團：尊重準備辯論 不相信靠生病神隱

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
台北市長蔣萬安因身體不適取消今所有預排行程，並持續準備周六辯論。圖／聯合報系資料照
台北市長蔣萬安因身體不適取消今所有預排行程，並持續準備周六辯論。圖／聯合報系資料照

台北市長蔣萬安因身體不適取消今所有預排行程，並持續準備周六辯論。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今表示，蔣萬安若排除選舉行程、專心準備辯論，民進黨表達尊重；至於是否刻意「神隱」，他說，「也不需要用生病的方式」，寧願相信是近期拚戰、壓力較大，身體不舒服休息也很正常。

2026九合一選舉

莊瑞雄表示，辯論是選舉重要的一環，蔣萬安選擇暫停行程、把時間放在準備辯論，是他的選擇，「這個只是說與一般選舉的人的一個做法」有所不同，但民進黨仍予以尊重。

莊瑞雄說，「剩下30天，台北市民對於兩個候選人，其實心裡頭已經幾乎都有所定見了。」包括政策提出誰比較受歡迎、現任市長4年政績有沒有受到台北市民青睞，都會反映在選情上。他並稱，蔣萬安近期民調下滑、國民黨出現「全黨救一人」，但「這個不代表沈伯洋的勝券在握」，沈伯洋團隊最後30天仍必須穩健提出更好的訴求。

媒體追問，民進黨立委林俊憲日前曾稱蔣萬安會在辯論前「消失」，是否預言成真。莊瑞雄表示，林俊憲有自己的預測與判斷，「到底是不是真正這樣的一個原因不清楚」，但若蔣萬安要把更多時間放在準備辯論，當然尊重；「他如果要神隱或者去做什麼事情，也不需要用生病的方式。」

莊瑞雄說，他寧願相信蔣萬安近期拚戰、感受到較大壓力，因此身體不舒服，「休息也很正常」。民進黨團書記長范雲則表示，祝蔣萬安早日康復，希望辯論時能好好發揮，把政策說明清楚。

蔣萬安 辯論 行程 2026九合一選舉 台北市選舉

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