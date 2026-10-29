官網遭境外IP攻擊 沈伯洋：共2起已啟動資安應變

民進黨台北市長參選人沈伯洋官網遭境外IP連續攻擊，沈伯洋今天說攻擊事件有2起；沈競選辦公室指出，第一時間已啟動資安應變機制，將以最高標準資安防護檢視各項數位建設。

沈伯洋上午接受聯訪時被問及此事件時表示，第一部分是對方想要駭進官方系統但最後沒有成功，第二部分是路線圖認領，一直以來都把資安當作非常重要的事。

沈伯洋競選辦公室發布新聞資料提到，競辦數位基礎建設遭連續且有計畫的網路攻擊，日前發現駭客利用境外主機企圖入侵競選官網，最新上線的「洋流車掃認領路段網站」也遭境外IP惡意洗流量，第一時間已啟動資安應變機制，會以最高標準的資安防護檢視各項數位建設。

沈伯洋競辦指出，攻擊事件共2起，第1起為境外攻擊主機企圖竊取官網權限未果，第2起為境外IP洗流量干擾車掃認領，已緊急升級驗證機制。

競辦說，自10月23日起，競辦架設的數個網站遭到有計畫的入侵，攻擊者利用網站上傳功能設定缺陷取得主機控制權，並在後台建立偽裝管理員帳號以植入遠端控制程式。

競辦指出，28日凌晨發現異狀後，當晚完成全面清除與修補，具體處置包含移除所有遭植入的後門程式、停用並刪除偽裝帳號、全面更換系統密碼與加密金鑰等，並將網路架構改為僅接受經資安防護服務過濾連線。

競辦表示，第2起為境外IP洗流量干擾車掃認領，已緊急升級驗證機制，昨晚發布「洋流車掃認領路段網站」後，隨即遭境外IP針對性攻擊，短短1小時內，系統遭惡意程式灌入高達7萬多筆假認領數字。

競辦說，為保障真實支持者參與權益，發現異常後立即介入處置，迅速變更系統認領機制，全面升級為「需登入才能認領」，成功阻斷自動化惡意程式的攻擊，恢復正常運作。

競辦表示，將以最高資安標準確保選舉順利，針對連日來的針對性網路攻擊，各網站與活動頁面皆已恢復正常運作且加固完畢，將持續以最高標準的資安防護檢視各項數位建設，抵禦境外與惡意勢力的干擾。