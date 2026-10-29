台中藍白合示範區 江啟臣：在台中相對穩定、爭取中間選民認同

選戰倒數計時，國民黨台中市長候選人江啟臣今天上午到南區福平市場及工學市場拜票，談及藍白合的問題，江啟臣表示，台中市一直以來都是藍白合的示範區，在選情上面藍白合是相對的穩定，他會繼續爭取更多民眾，包括中間選民的認同。

江啟臣今天一早在兩位市議員候選人李中及林霈涵的陪同下，連掃南區兩個市場，逐一向攤商及民眾拜票，有不少民眾要求摸江啟臣鼻子。江啟臣表示，基本上有一些市場都已經走過了，有一些走了兩次，甚至有些走了3次，現在就是把還沒有走完的，利用最後這30天趕快來走，會全力透過各種方式來跟所有市民接觸，爭取他們最大的支持。

談到台中作為「藍白合」示範區，江啟臣表示，台中市一直以來都是藍白合的示範區，在選情上藍白合是相對的穩定，希望繼續透過理念及價值、政見的宣傳跟溝通，讓更多民眾，包括中間選民能夠認同他對未來台中市發展的構想。

國民黨台中市長候選人江啟臣今天上午到南區福平市場及工學市場拜票。圖／李中提供

江啟臣說，藍白合也好，市民也好，大家想要看到的都是未來台中市長什麼樣子，未來台中市往哪裡去，他就是提出具體可行的藍圖，來跟所有的市民報告，也爭取所有市民的支持。

江啟臣日前接受TVBS「少康戰情室」專訪，談到台中作為「藍白合」示範區，會否受到竹北藍白分裂影響，他認為目前看起來並未受到影響，但藍白合並不是用說的就能得到選票，最重要的是候選人本身能否得到選民認同，應該用論述和願景說服白營的支持者。