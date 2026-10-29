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蔣萬安身體不適取消行程 沈伯洋：盼早日康復
台北市長蔣萬安傳出身體不適，經團隊評估後，取消所有預排行程，先行休息調整，並持續進行辯論相關準備工作。民進黨台北市長候選人沈伯洋今表示，市長的身體非常重要，希望他能夠多做休息，早日康復。
蔣萬安28日晚間前往士林區天母三玉宮後，蔣萬安競選辦公室表示，蔣身體稍感不適，考量身體狀況及後續辯論準備，取消所有預排行程，先行休息調整，並持續進行辯論相關準備工作。
身兼蔣競選總部總幹事的國民黨立委羅智強指出，他接任總幹事第11天，第一次對蔣萬安做出「強制建議」，請他好好休息養病，也同時為後天的辯論準備，並表示，蔣萬安的身體在他夜宿災害應變中心那天就已經不太舒服了。
沈伯洋今受訪時提到，近期選務和市政一定愈來愈繁忙，指市長的身體非常重要，希望他能夠早日康復，多做休息，若有什麼需要他們配合、調整的地方，也可以讓他們知道。
至於有媒體問到蔣萬安與妻子石舫亘接受媒體人王偉忠專訪，石舫亘透露，蔣萬安曾因長子蔣得立遭攻擊而落淚。沈伯洋回應，他覺得蔣萬安有沒有哭泣這件事情，比較偏向隱私、私事，所以他不一定想要做太多的分享，就不多討論這類話題，畢竟這是對方的隱私。
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