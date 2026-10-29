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賴總統提醒北市還沒贏 莊瑞雄：藍「全黨救一人」 民進黨沒樂觀本錢

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今開輿情記者會。圖／聯合報系資料照
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今開輿情記者會。圖／聯合報系資料照

台北市長選戰升溫，身兼民進黨主席的賴清德總統昨在中常會提醒，北市選情還是沒有贏，差一點點，並呼籲黨內不要過於樂觀。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，距投票還有30天，「民進黨根本就沒有樂觀的本錢」。他也形容，藍營策略已轉趨低調、悲情，甚至出現「全黨救一人」態勢。

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民進黨團今開輿情記者會。莊瑞雄表示，他與黨團書記長范雲昨因朝野協商未出席中常會，但就台北市選戰而言，國民黨與民進黨策略不同。對國民黨來說，台北市從來不是艱困選區；對民進黨而言，則是必須持續加大努力、不斷拚戰。

莊瑞雄說，沈伯洋目前選戰「打得非常精彩」，帶給國民黨很大壓力，候選人的心理素質也超乎外界預期，整體表現穩健；但現在才29日，還有30天才投票，「票還沒開出來，沒有樂觀的一個本錢。」

他表示，賴清德這番話就是要告訴支持者「大家都要節制」，即使目前選戰打得不錯，也不要嘲笑對手、不要無端攻擊，更不要謾罵。他說，首都選戰受到高度關注，雙方支持者都應克制，「總統來呼籲沈伯洋的支持者、民進黨的支持者，不要去對手給人家嘲笑，不要去攻擊、不要去罵」，這是總統應有的高度。

莊瑞雄說，最後階段沈伯洋團隊會持續拚戰，國民黨也有自己的對策，「他們也轉趨於低調，甚至於悲情」，並呼籲各地藍營支持者動員，甚至媒體標題都出現「全黨救一人」；這些都是雙方的選戰策略，民進黨應平常心看待。

至於媒體問及三立主持人李正皓稱「髒活他來做」，是否與賴清德呼籲不同調，范雲表示，李正皓主持風格一向有舞台效果，「我是覺得是一個節目的效果」，並非真的要攻擊蔣萬安。莊瑞雄也說，政論節目主持人、來賓的言論，不應直接掛到候選人競選團隊，「如果不是競選總部的人的主張或他們的發言的話，其實都不代表沈伯洋或代表蔣萬安。」

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