台東縣長選戰拚願景！吳秀華談下一個十年 陳瑩端青年三大政見

台東縣長選戰持續升溫，國民黨候選人吳秀華、民進黨候選人陳瑩近日分別提出對台東未來的規畫。吳秀華發布形象影片「台東無限」，從青年返鄉、長輩照顧到文化傳承，主張延續建設並拓展產業發展；陳瑩則提出青年公共參與、參與式預算及青年夢想基金，希望增加青年參與地方決策的機會，並結合農產外銷、運動與音樂產業拓展地方經濟。

吳秀華競選總部發布形象影片「台東無限」，呈現她對台東下一個十年的期待。吳秀華表示，她期待台東成為年輕人敢於追夢、願意安心返鄉打拚的地方，讓長輩老有所依、家庭生活安穩，也讓在地文化能世代傳承，讓台東的美好被更多人看見。

吳秀華指出，台東擁有自然環境及多元文化等優勢，面對未來挑戰，除延續既有建設與成果，也應持續創新、積極行動，為青年、農業、觀光及地方產業創造更多發展機會。她也強調，台東的發展並非單靠個人，而是各家庭、世代及鄉鎮共同累積的成果，未來應凝聚地方力量，讓不同世代都能在台東找到自己的位置。

陳瑩則從青年公共參與著手，主張調整縣府青年事務發展委員會的委員產生方式，讓一定比例的委員改由青年推舉，讓年輕人自行決定代表人選。她也提出推動「青年參與式預算」，由青年事務發展委員會及青年團體提出計畫，再透過公開討論與投票，決定青年預算的運用方向，讓青年不只表達意見，也能參與公共資源分配。

陳瑩另提出設立「青年夢想基金」，提供設籍台東、35歲以下的社會青年申請，適用方向包括進修留學、技能培訓、職涯轉換、創業、地方創生及生育成家等。她認為，青年離開校園、進入職場後，仍有持續學習及探索職涯的需求，地方政府應提供更多支持。

在產業發展方面，陳瑩表示，自己擔任五屆立委，累積中央協調經驗，未來希望將台東農特產品、文化及觀光資源推向國際。她提到，近期協助台東鳳梨釋迦加工產品拓展韓國市場，取得5萬支鮮果棒訂單，未來也希望進一步開拓日本、歐洲及美國市場。此外，她提出設立「運動發展基地」及「音樂原創基地」的構想，結合人才培育、產業發展與觀光，創造更多在地就業機會。