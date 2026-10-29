蔣萬安海報被惡搞「周處除三害」 北市警報檢察官指揮要抓人

網路社群threads近日流傳一則貼文，上面有網友惡搞電影周處除三害風格的競選海報，畫面可見台北市長蔣萬安持手槍欲把民進黨台北市長候選人沈伯洋、民進黨台北市議員簡舒培、社民黨台北市議員苗博雅等「三害」去除，蔣萬安競選辦公室昨天晚上11點多獲悉，認為是「不實言論」，已向北市警方報案。

北市警松山分局指出，昨天晚上11點多獲報，蔣萬安市長競選辦公室反映該網路貼文疑涉違反公職人員選舉罷免法，認為圖上印有台北安可，非你不可，還印有「台北市政府新聞局」監製，完全是不實言論。

警方受理後，依法蒐集相關事證，已報請台北地檢署指揮偵辦，將調閱使用者IP及身分，並呼籲網路言論雖具自由，惟仍應遵守相關法令，切勿意圖使人不當選或散布不實訊息、謠言，以免觸法。

該threads貼文帳號為「踢爆民進黨」，查閱貼文，可見不乏支持蔣萬安相關言論，疑似蔣萬安支持者，不過仍有「假粉絲」疑慮；稍早在早上9點30分左右，該貼文帳號已被設定為不公開，貼文不可看見。