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倒數30天蘇巧慧赴三重果菜市場掃街 攤商送甘蔗祝節節高升

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天清晨前往三重果菜市場掃街。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天清晨前往三重果菜市場掃街。記者葉德正／攝影

選戰倒數30天，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今清晨5時前往三重果菜市場掃街拜票，沿途受到攤商熱情歡迎，有攤商準備68公分長的甘蔗，祝福蘇巧慧選情「節節高升」。蘇巧慧表示，最後30天會全力以赴，堅持正面、陽光的選戰策略，爭取更多市民認同，盼11月28日迎接新北新時代。

2026九合一選舉

蘇巧慧一早先到三重果菜市場福德宮參香祈福，新北市青果公會理事長陳建宏致贈菜頭，新北市板車職業工會理事長王世鵬送上包子、粽子，福德宮常務監事施於德則高舉蒜苗，祝福蘇巧慧「好彩頭、高票當選」。廟方肯定蘇巧慧在立法院問政專業，也認為她兼具親和力與傾聽民意的特質，期盼她當選後為新北市民創造更多福祉。

蘇巧慧表示，選舉就是把過去的成績、現在的態度，以及未來的願景拿出來與市民分享、接受檢視，感謝越來越多人認同她、願意站出來支持。她強調，選戰最後30天將全力衝刺，持續以正面、陽光的方式爭取選民認同，也希望所有期待改變、期待新時代的市民，11月28日能出門投票。

談到三重發展，蘇巧慧指出，新北市第二行政中心即將完工，未來若有機會擔任市長，將攜手在地立委李坤城及議員推動「三重2.0」，全面提升地方生活機能，讓市民安居樂業。

蘇巧慧 三重 甘蔗 2026九合一選舉 新北市選舉

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