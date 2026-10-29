苗栗縣議員候選人競總祝賀盆栽遭破壞 警方掌握特定對象追查中

苗栗縣議員巫姓候選人位在縣政府及縣警局旁的競選總部騎樓擺放祝賀盆栽，今天發現碎片散落一地，警方查出一名男子下車，用腳踢破3個盆栽，發生地點及時間敏感，警方相當重視，蒐證過濾監視器，已掌握特定對象，全力追查中。

巫姓候選人是新人首次參選，過去從事媒體，競總成立祝賀盆栽擺在騎樓，今天上午被砸，警方接獲報案，今天上午圍起蒐證，引起路人注目，警方調查，一名男子今天凌晨3點半左右，開車到競總前下車，徒手用腳踢，造成3個盆栽破裂，以車追人掌握男子身分，正積極查緝到案中。