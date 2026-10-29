民主聖地嘉市選前之夜大拚場！市長議員候選人不如往年熱絡

嘉市長、市議員及里長三合一選舉倒數，素有「民主聖地」之稱的嘉義市，選前之夜遊行向來是地方選戰傳統，也是觀察候選人動員實力與選情氣勢指標。選前之夜11月27日傍晚登場，市選委會昨天召開協調會，市長及議員候選人42人，僅22人參加，參與意願不到6成，較往年冷清。其中，國民黨團提名8名議員候選人，僅3人參加，動員情況受關注。

嘉市選前之夜以中央噴水圓環為核心，結合中山路劃分南、北兩區，各陣營候選人及支持者以宣傳車隊繞行、沿途拜票及高喊口號等方式展現氣勢。由於兩區路線相鄰，主辦單位透過交通管制、警方部署拒馬及人牆等措施，區隔不同陣營，避免支持者發生衝突。

市長候選人5人，只有藍白合共推的張啓楷、民進黨提名王美惠、無黨籍黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統等3人參加；市議員候選人37 人，僅19人參加、18人缺席，連同市長候選人計算，42人中只有22 人參與，顯示選前之夜動員熱度不如預期。

值得注意的是，國民黨團提名8名議員候選人，僅3人參加，不到一半，拚連任的國民黨團書記長張秀華，議員鄭光宏、傅大偉、陳家平、張敏琪未參加。選前之夜是候選人展現組織動員、凝聚支持者重要場合，藍營部分候選人缺席增添觀察焦點。

按協調結果，南區：市長候選人：張啓楷、黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統；議員候選人：黃思婷、梁樹綸、洪斐昭、陳嘉弘、李忠曆、林昱孜、郭定緯、黃政融及柯莉絲汀等11人。北區：市長候選人王美惠，議員候選人：顏翎熹、陳姿妏、黃露慧、黃大祐、黃盈

智、曾奕豪、林詩涵、陳玥妗、林煒軒、孫貫志等11人。綠營及部分無黨籍候選人集中北區，南區藍白及無黨籍候選人。

宣傳車規範，今年市長候選人維持3輛宣傳車，議員候選人2輛，市長候選人宣傳車噸位上限15噸放寬至17噸，車輛須符合規定。遊行期間禁止放鞭炮、煙火及使用電子鞭炮機，不得操作空拍機、施放高空氣球，或攜帶大型旗幟、尖銳旗杆、腳踏車、滑板車、雷射光束及其他可能危及公共安全的物品。

選前之夜除2022年市長選舉延期未舉辦，歷屆地方選舉延續傳統。今年遊行11月27日下午6時至晚間10時舉行，以中山路及中央噴水圓環為中心，分區繞行拜票。選前之夜向來被視為觀察地方選情重要窗口，今年參與候選人減少、藍營部分人選缺席，南北兩區能否展現不同動員氣勢，以及中間選民是否受現場氛圍影響，將成為投票前夕觀察焦點。