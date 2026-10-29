快訊

禁韓流卻讓金珠愛變時尚偶像 北韓服裝放寬藏政治意涵

不只策畫河口湖命案！李碩彬開3000萬遊說「殺夫詐保」 女助理嚇到1天閃辭

砸百億買股權重返台北101 魏應交班師回朝的背後盤算

聽新聞
0:00 / 0:00

民主聖地嘉市選前之夜大拚場！市長議員候選人不如往年熱絡

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉市長、市議員及里長三合一選舉倒數，素有「民主聖地」之稱的嘉義市，選前之夜遊行向來是地方選戰傳統，也是觀察候選人動員實力與選情氣勢指標。選前之夜11月27日傍晚登場，圖為過去選前之夜盛況。圖／嘉市府提供
嘉市長、市議員及里長三合一選舉倒數，素有「民主聖地」之稱的嘉義市，選前之夜遊行向來是地方選戰傳統，也是觀察候選人動員實力與選情氣勢指標。選前之夜11月27日傍晚登場，圖為過去選前之夜盛況。圖／嘉市府提供

嘉市長、市議員及里長三合一選舉倒數，素有「民主聖地」之稱的嘉義市，選前之夜遊行向來是地方選戰傳統，也是觀察候選人動員實力與選情氣勢指標。選前之夜11月27日傍晚登場，市選委會昨天召開協調會，市長及議員候選人42人，僅22人參加，參與意願不到6成，較往年冷清。其中，國民黨團提名8名議員候選人，僅3人參加，動員情況受關注。

2026九合一選舉

嘉市選前之夜以中央噴水圓環為核心，結合中山路劃分南、北兩區，各陣營候選人及支持者以宣傳車隊繞行、沿途拜票及高喊口號等方式展現氣勢。由於兩區路線相鄰，主辦單位透過交通管制、警方部署拒馬及人牆等措施，區隔不同陣營，避免支持者發生衝突。

市長候選人5人，只有藍白合共推的張啓楷、民進黨提名王美惠、無黨籍黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統等3人參加；市議員候選人37 人，僅19人參加、18人缺席，連同市長候選人計算，42人中只有22 人參與，顯示選前之夜動員熱度不如預期。

值得注意的是，國民黨團提名8名議員候選人，僅3人參加，不到一半，拚連任的國民黨團書記長張秀華，議員鄭光宏、傅大偉、陳家平、張敏琪未參加。選前之夜是候選人展現組織動員、凝聚支持者重要場合，藍營部分候選人缺席增添觀察焦點。

按協調結果，南區：市長候選人：張啓楷、黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統；議員候選人：黃思婷、梁樹綸、洪斐昭、陳嘉弘、李忠曆、林昱孜、郭定緯、黃政融及柯莉絲汀等11人。北區：市長候選人王美惠，議員候選人：顏翎熹、陳姿妏、黃露慧、黃大祐、黃盈

智、曾奕豪、林詩涵、陳玥妗、林煒軒、孫貫志等11人。綠營及部分無黨籍候選人集中北區，南區藍白及無黨籍候選人。

宣傳車規範，今年市長候選人維持3輛宣傳車，議員候選人2輛，市長候選人宣傳車噸位上限15噸放寬至17噸，車輛須符合規定。遊行期間禁止放鞭炮、煙火及使用電子鞭炮機，不得操作空拍機、施放高空氣球，或攜帶大型旗幟、尖銳旗杆、腳踏車、滑板車、雷射光束及其他可能危及公共安全的物品。

選前之夜除2022年市長選舉延期未舉辦，歷屆地方選舉延續傳統。今年遊行11月27日下午6時至晚間10時舉行，以中山路及中央噴水圓環為中心，分區繞行拜票。選前之夜向來被視為觀察地方選情重要窗口，今年參與候選人減少、藍營部分人選缺席，南北兩區能否展現不同動員氣勢，以及中間選民是否受現場氛圍影響，將成為投票前夕觀察焦點。

嘉市長、市議員及里長三合一選舉倒數，素有「民主聖地」之稱的嘉義市，選前之夜遊行向來是地方選戰傳統，也是觀察候選人動員實力與選情氣勢指標。選前之夜11月27日傍晚登場，選前之夜以中央噴水圓環為核心，結合中山路劃分南、北兩區。圖／嘉市府提供
嘉市長、市議員及里長三合一選舉倒數，素有「民主聖地」之稱的嘉義市，選前之夜遊行向來是地方選戰傳統，也是觀察候選人動員實力與選情氣勢指標。選前之夜11月27日傍晚登場，選前之夜以中央噴水圓環為核心，結合中山路劃分南、北兩區。圖／嘉市府提供

2026九合一選舉 嘉義市選舉 選前之夜 張啓楷

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

嘉義市長選戰牽動議會版圖 藍白民主聖地最強戰隊對決綠營嘉義隊

國民黨新北同步拜票 汐止議員候選人站路口懇託

拚擴張議員席次 陳亭妃、謝龍介輔選台南小雞抬聲勢

選前之夜 國民黨搶下凱道路權

相關新聞

蔣萬安海報被惡搞「周處除三害」 北市警報檢察官指揮要抓人

網路社群threads近日流傳一則貼文，上面有網友惡搞電影周處除三害風格的競選海報，畫面可見台北市長蔣萬安持手槍欲把民進黨台北市長候選人沈伯洋、民進黨台北市議員簡舒培、社民黨台北市議員苗博雅等「三害」去除，蔣萬安競選辦公室昨天晚上11點多獲悉，認為是「不實言論」，已向北市警方報案。

遭藍營指控收雲豹政治獻金 賴瑞隆反擊：冷飯熱炒、抹黑綠能產業

選戰進入倒數30天，高雄市長選情持續升溫，藍營昨天召開記者會質疑民進黨高雄市長候選人賴瑞隆收受雲豹能源及永鑫集團相關人士300萬元政治獻金，賴瑞隆今天清晨展開全市路口拜票前受訪強力反擊，痛批對手陣營「冷飯熱炒」，將個人與企業補助混為一談，為了選舉利益刻意抹黑再生能源發展。

洋流效應外溢嘉市 王美惠曬沈伯洋同框照張啓楷籲提防沉默螺旋

嘉義市長選舉抽籤完成，選戰熱度升高，民進黨提名台北市長候選人沈伯洋民調支持度領先，引發「洋流效應」，成為市長選戰攻防焦點。民進黨提名市長候選人王美惠頻頻在臉書分享與沈伯洋同框照，送「洋流」飄帶；藍白合共推市長候選人張啓楷呼籲支持者保持理性、避免受到民調與沉默螺旋效應影響，向王美惠下戰帖辯論。

蔣萬安抱病還想跑行程 羅智強作「強制建議」：這一次 我很堅持

台北市長蔣萬安昨晚掃街行程結束後，因身體不適，取消所有預排行程。國民黨立委、蔣萬安競選總幹事羅智強表示，接任總幹事第11天，他第一次對蔣萬安作出了「強制建議」，請蔣萬安好好休息養病，同時為後天的辯論準備。

王偉忠專訪…妻揭蔣萬安 為長子遭攻擊落淚

台北市長選戰激烈，台北市長蔣萬安昨與妻子石舫亘接受媒體人王偉忠專訪，石舫亘透露，蔣萬安曾因長子蔣得立遭攻擊而落淚，人生過去已有很多次逆境，這不是第一次。蔣萬安則呼籲支持者，即便面對逆境，鋪天蓋地抹黑、造謠也不要害怕，「只有勇氣才能讓我們堅持到最後一刻。」

賴總統提醒北市還沒贏 莊瑞雄：藍「全黨救一人」 民進黨沒樂觀本錢

台北市長選戰升溫，身兼民進黨主席的賴清德總統昨在中常會提醒，北市選情還是沒有贏，差一點點，並呼籲黨內不要過於樂觀。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，距投票還有30天，「民進黨根本就沒有樂觀的本錢」。他也形容，藍營策略已轉趨低調、悲情，甚至出現「全黨救一人」態勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。