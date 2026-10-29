遭藍營指控收雲豹政治獻金 賴瑞隆反擊：冷飯熱炒、抹黑綠能產業

選戰進入倒數30天，高雄市長選情持續升溫，藍營昨天召開記者會質疑民進黨高雄市長候選人賴瑞隆收受雲豹能源及永鑫集團相關人士300萬元政治獻金，賴瑞隆今天清晨展開全市路口拜票前受訪強力反擊，痛批對手陣營「冷飯熱炒」，將個人與企業補助混為一談，為了選舉利益刻意抹黑再生能源發展。

賴瑞隆今早率領民進黨高雄隊進行「全市連線站路口」，以高雄捷運三多商圈站大遠百路口為主場，與全市8區夥伴同步連線問早，不過面對國民黨團指控其與雲豹能源關係密切、質疑300萬政治獻金背後恐涉對價關係，以及柯志恩公開要求其說清楚政商關係一事，賴瑞隆作出嚴正回應。

賴瑞隆強調，台灣是民主法治的國家，所有政治人物的選舉過程，皆嚴格依照政治獻金法的規定辦理，公開透明申報，他說「敢公開透明就是沒有任何問題，如果有任何問題，歡迎用司法去做處理，而不是選舉到了就用抹黑攻擊的方式」。

他質疑，對手拿6年前的舊案出來「冷飯熱炒」，這6年來早已經過非常多的檢視，如今卻刻意混淆視聽，甚至把個人的補助與企業的補助混為一談「為了攻擊賴瑞隆，竟然把再生能源也帶進來一併抹黑攻擊，我們認為非常不恰當」。

賴瑞隆指出，綠能與再生能源是全世界發展的共同趨勢，包含風力、光電、地熱等，朝野各政黨也都曾提出類似相關版本，不應該為了選舉而攻擊，就刻意去抹煞、扼殺一個國家的關鍵產業發展「這樣的做法既不公平，也不適合」。