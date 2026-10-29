快訊

什麼鬼話都信？五星座最容易無條件相信別人

重提2024柯文哲冷嗆侯友宜惹怒陳佩琪 趙少康：無意檢討任何人

聽新聞
0:00 / 0:00

遭藍營指控收雲豹政治獻金 賴瑞隆反擊：冷飯熱炒、抹黑綠能產業

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆再次說明其政治獻金爭議，批藍營為攻擊他，抹黑綠能產業。記者巫鴻瑋／攝影
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆再次說明其政治獻金爭議，批藍營為攻擊他，抹黑綠能產業。記者巫鴻瑋／攝影

選戰進入倒數30天，高雄市長選情持續升溫，藍營昨天召開記者會質疑民進黨高雄市長候選人賴瑞隆收受雲豹能源及永鑫集團相關人士300萬元政治獻金，賴瑞隆今天清晨展開全市路口拜票前受訪強力反擊，痛批對手陣營「冷飯熱炒」，將個人與企業補助混為一談，為了選舉利益刻意抹黑再生能源發展。

2026九合一選舉

賴瑞隆今早率領民進黨高雄隊進行「全市連線站路口」，以高雄捷運三多商圈站大遠百路口為主場，與全市8區夥伴同步連線問早，不過面對國民黨團指控其與雲豹能源關係密切、質疑300萬政治獻金背後恐涉對價關係，以及柯志恩公開要求其說清楚政商關係一事，賴瑞隆作出嚴正回應。

賴瑞隆強調，台灣是民主法治的國家，所有政治人物的選舉過程，皆嚴格依照政治獻金法的規定辦理，公開透明申報，他說「敢公開透明就是沒有任何問題，如果有任何問題，歡迎用司法去做處理，而不是選舉到了就用抹黑攻擊的方式」。

他質疑，對手拿6年前的舊案出來「冷飯熱炒」，這6年來早已經過非常多的檢視，如今卻刻意混淆視聽，甚至把個人的補助與企業的補助混為一談「為了攻擊賴瑞隆，竟然把再生能源也帶進來一併抹黑攻擊，我們認為非常不恰當」。

賴瑞隆指出，綠能與再生能源是全世界發展的共同趨勢，包含風力、光電、地熱等，朝野各政黨也都曾提出類似相關版本，不應該為了選舉而攻擊，就刻意去抹煞、扼殺一個國家的關鍵產業發展「這樣的做法既不公平，也不適合」。

雲豹 藍營 政治獻金 2026九合一選舉 高雄市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

爆賴瑞隆收雲豹300萬政治獻金 藍：勞工之子變國會門神

藍指「雲豹門神」 賴瑞隆：獻金依法辦理

力拚勝選…柯志恩：高雄沒有洋流 只有新潮流

沈伯洋批「扎稻草人」 李四川反擊：別把茶餘飯後的抹黑變日常

相關新聞

遭藍營指控收雲豹政治獻金 賴瑞隆反擊：冷飯熱炒、抹黑綠能產業

選戰進入倒數30天，高雄市長選情持續升溫，藍營昨天召開記者會質疑民進黨高雄市長候選人賴瑞隆收受雲豹能源及永鑫集團相關人士300萬元政治獻金，賴瑞隆今天清晨展開全市路口拜票前受訪強力反擊，痛批對手陣營「冷飯熱炒」，將個人與企業補助混為一談，為了選舉利益刻意抹黑再生能源發展。

洋流效應外溢嘉市 王美惠曬沈伯洋同框照張啓楷籲提防沉默螺旋

嘉義市長選舉抽籤完成，選戰熱度升高，民進黨提名台北市長候選人沈伯洋民調支持度領先，引發「洋流效應」，成為市長選戰攻防焦點。民進黨提名市長候選人王美惠頻頻在臉書分享與沈伯洋同框照，送「洋流」飄帶；藍白合共推市長候選人張啓楷呼籲支持者保持理性、避免受到民調與沉默螺旋效應影響，向王美惠下戰帖辯論。

蔣萬安抱病還想跑行程 羅智強作「強制建議」：這一次 我很堅持

台北市長蔣萬安昨晚掃街行程結束後，因身體不適，取消所有預排行程。國民黨立委、蔣萬安競選總幹事羅智強表示，接任總幹事第11天，他第一次對蔣萬安作出了「強制建議」，請蔣萬安好好休息養病，同時為後天的辯論準備。

王偉忠專訪…妻揭蔣萬安 為長子遭攻擊落淚

台北市長選戰激烈，台北市長蔣萬安昨與妻子石舫亘接受媒體人王偉忠專訪，石舫亘透露，蔣萬安曾因長子蔣得立遭攻擊而落淚，人生過去已有很多次逆境，這不是第一次。蔣萬安則呼籲支持者，即便面對逆境，鋪天蓋地抹黑、造謠也不要害怕，「只有勇氣才能讓我們堅持到最後一刻。」

「北市其實沒贏」賴總統提醒綠營戒慎恐懼

雙北市長選戰升溫，身兼民進黨主席的賴清德總統和前總統蔡英文都提醒黨內要戒慎恐懼，不要受近期民調影響，更不要攻擊、嘲笑對手；賴總統也說，民進黨在台北市其實沒有贏，還差一點點。

民主聖地嘉市選前之夜大拚場！市長議員候選人不如往年熱絡

嘉市長、市議員及里長三合一選舉倒數，素有「民主聖地」之稱的嘉義市，選前之夜遊行向來是地方選戰傳統，也是觀察候選人動員實力與選情氣勢指標。選前之夜11月27日傍晚登場，市選委會昨天召開協調會，市長及議員候選人42人，僅22人參加，參與意願不到6成，較往年冷清。其中，國民黨團提名8名議員候選人，僅3人參加，動員情況受關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。