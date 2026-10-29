洋流效應外溢嘉市 王美惠曬沈伯洋同框照張啓楷籲提防沉默螺旋

嘉義市長選舉抽籤完成，選戰熱度升高，民進黨提名台北市長候選人沈伯洋民調支持度領先，引發「洋流效應」，成為市長選戰攻防焦點。民進黨提名市長候選人王美惠頻頻在臉書分享與沈伯洋同框照，送「洋流」飄帶；藍白合共推市長候選人張啓楷呼籲支持者保持理性、避免受到民調與沉默螺旋效應影響，向王美惠下戰帖辯論。

王美惠日前與屏東縣長周春米、台中市長候選人何欣純北上，參加沈伯洋女力後援會活動，透過女性政治人物相互打氣，展現跨縣市女性連線。王美惠表示，女性力量能為政治帶來更多溫暖與細膩，但女性不只有溫暖，也有面對挑戰勇氣，以及堅持理想的韌性，希望透過女力相挺，將支持與溫暖持續傳遞。

王美惠也提到，真正關心，是看見別人辛苦、理解別人的不容易。她感謝沈伯洋，表示無論未來面對什麼困難與逆境，都希望彼此繼續保有溫暖與善良的心，一起努力。隨著「洋流效應」成為選戰話題，王美惠陣營推出「洋流」飄帶受到支持者歡迎，索取一空。

面對王美惠陣營借力「洋流效應」拉抬聲量，張啓楷呼籲選民與支持者理性看待台北市長選戰民調，提醒支持者注意「沉默螺旋」效應。他表示，如果潛在支持者及中間選民因為民調呈現趨勢而不願表態，甚至降低投票意願，民調呈現情況就可能進一步影響選舉結果。

張啓楷強調，面對「洋流效應」，他因應方式就是繼續把政見說清楚、把事情做好，再次邀請王美惠辯論，讓市民檢驗雙方政策主張。他呼籲中間、理性的力量勇敢表達意見，支持他與藍白陣營的市議員候選人。張啓楷肯定台北市長蔣萬安大巨蛋、捷運等建設施政表現，認為選民最終會回到政績檢驗；他批評沈伯洋過往政治立場與相關言論，質疑其立場前後不一及貼標籤政治操作。

市長選戰倒數，王美惠透過跨縣市女性政治人物連線及社群曝光，延伸「洋流效應」話題；張啓楷聚焦政策論述、民調解讀與辯論訴求。北市長選戰如何影響嘉市長選情，2位候選人如何爭取中間選民認同，將成為接下來選戰攻防觀察重點。