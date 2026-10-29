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蔣萬安抱病還想跑行程 羅智強作「強制建議」：這一次 我很堅持

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨立委羅智強表示，他第一次對蔣萬安作出了「強制建議」，請蔣萬安好好休息養病，同時為後天的辯論準備。圖／聯合報資料照片
國民黨立委羅智強表示，他第一次對蔣萬安作出了「強制建議」，請蔣萬安好好休息養病，同時為後天的辯論準備。圖／聯合報資料照片

台北市長蔣萬安昨晚掃街行程結束後，因身體不適，取消所有預排行程。國民黨立委、蔣萬安競選總幹事羅智強表示，接任總幹事第11天，他第一次對蔣萬安作出了「強制建議」，請蔣萬安好好休息養病，同時為後天的辯論準備。

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羅智強指出，蔣萬安的身體，在他夜宿EOC那天就已經不太舒服了。上周末颱風來襲，蔣萬安在颱風天四處穿梭，淋了二天雨，加上連日的勞累、隨行的市府幕僚告訴他，蔣萬安身體不適，他則對市府幕僚說，請市長務必好好休息。

羅智強說，到了深夜，蔣萬安看到颱風的風雨加大，放不下心，又跑回EOC徹夜留守，第二天清早上，蔣萬安聲音沙啞的接受媒體訪問，媒體問蔣是否生病，蔣只淡淡的說會多補充維他命。

羅智強提到，中間還發生一個插曲，由於眼睛也過度疲勞，蔣萬安早上起來時，隱形眼鏡載不上去，只能戴一般眼鏡。結果，不只和清潔隊員一起清理家園被出征，和鄰里志工一起打掃公園被出征，連蔣沒戴隱形眼鏡、改戴一般眼鏡也被出征。

羅智強表示，自此之後的幾天，蔣萬安的身體就開始反反覆覆的出狀況。他中間也多次建議蔣要休息，減少行程，但蔣總說沒辦法，很多行程、會議都很重要，不能缺席。直到昨天深夜，蔣結束一日行程後到競辦開會。幕僚在報告隔日行程時，他已看出蔣的身體相當不舒服。

羅智強指出，總部的競選幹部當即建議停止討論，請蔣隔日取消所有行程，好好休息一天養病。蔣萬安「又」對大家說，隔天還有重要行程，不能缺席。這次，大家沒有順著蔣，他對蔣萬安說「沒有比身體更重要的事，請市長明天務必好好休息。」

「這一次，我很堅持。」羅智強說，這個一個多禮拜，協助準備蔣萬安辯論的幕僚不斷向他反應，蔣萬安沒有足夠的時間準備辯論，就算勉強安排了辯論準備時間，一整日的忙碌加上身體不適，狀態也不好。他萬分擔憂，知道準備辯論是多麼耗費精神的事，蔣萬安必須有充足的體力、健康的身體才能應對。蔣萬安看他「非常堅持」，最後終於點頭，取消隔日的所有行程，休息養病。

羅智強強調，接任總幹事的這一段時間，他對蔣萬安有了更深一點的認識。蔣萬安待人謙和、誠懇、處世也柔軟，對人相當體貼，但對自己卻不是很體貼。尤其是涉及市政、公務，就會有一種很執著的「牛勁」，即便身體已經超出負荷，還是不肯休息。但人不是鐵打的，沒有比身體更重要的事，身為總幹事，也有所堅持，盼蔣萬安早日康復。

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