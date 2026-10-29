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影／清晨三重果菜市場拜票 蘇巧慧衝刺拚選情

攝影中心／ 記者陳正興／新北採訪即時報導
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右二）上午前往三重果菜市場進行拜票，攤商們送上好彩頭，預祝高票當選。記者陳正興／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右二）上午前往三重果菜市場進行拜票，攤商們送上好彩頭，預祝高票當選。記者陳正興／攝影

民進黨新台北市長候選人蘇巧慧今天清晨五點在三重果菜市場展開拜票行程，蘇巧慧表示雖然時間很早，但眾人依舊是神采奕奕，蘇巧慧在回應媒體提問的時候也強調，新北市的發展應該要超越黨派與色彩的藩籬，致力打造一個能夠傾聽多元聲音，並納入各方意見的包容城市。

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蘇巧慧表示新北市的發展應該要超越黨派與色彩的藩籬，致力打造一個能夠傾聽多元聲音，並納入各方意見的包容城市。未來競選團隊將持續聚焦具體、宏大的城市願景，不分世代與族群為全體市民帶來希望。而這場選戰也將秉持的正面積極的態度來打拚、團結眾人，共同推動城市的進步，跨越黨派與色彩，致力於傾聽多元聲音並接納各方意見。

隨著選舉活動進入尾聲，蘇巧慧陣營選定將選前之夜的大型集會活動舉辦在板橋第二運動場，蘇巧慧也呼籲選民在最後一個月持續給予支持與鼓勵，共同迎接新北市的全新時代。蘇巧慧也指出面對對手的負面選舉手法，競選團隊依舊堅持正面陽光的態度、專注闡述政策願景與過去的政績，透過凝聚世代與跨越族群的力量，團隊盼望能夠爭取更多市民的認同攜手迎向新北市的新時代。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右）上午前往三重果菜市場進行拜票，與攤商們握手致意。記者陳正興／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右）上午前往三重果菜市場進行拜票，與攤商們握手致意。記者陳正興／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右）上午前往三重果菜市場進行拜票，看到攤商拿出鳳梨、大蒜、蘿蔔等選舉吉祥物，對攤商們的熱情驚呼連連。記者陳正興／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右）上午前往三重果菜市場進行拜票，看到攤商拿出鳳梨、大蒜、蘿蔔等選舉吉祥物，對攤商們的熱情驚呼連連。記者陳正興／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（中）上午前往三重果菜市場進行拜票，並前往當地的土地公廟上香祈福。記者陳正興／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（中）上午前往三重果菜市場進行拜票，並前往當地的土地公廟上香祈福。記者陳正興／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右二）上午前往三重果菜市場進行拜票，攤商們送上大蒜，高呼「當選！」。記者陳正興／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右二）上午前往三重果菜市場進行拜票，攤商們送上大蒜，高呼「當選！」。記者陳正興／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左二）上午前往三重果菜市場進行拜票，面對攤商忙於工作，蘇巧慧以彎身揮手打招呼方式拜票。記者陳正興／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左二）上午前往三重果菜市場進行拜票，面對攤商忙於工作，蘇巧慧以彎身揮手打招呼方式拜票。記者陳正興／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（中）上午前往三重果菜市場進行拜票，攤商送上擁抱，表達祝福。記者陳正興／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（中）上午前往三重果菜市場進行拜票，攤商送上擁抱，表達祝福。記者陳正興／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右）上午前往三重果菜市場進行拜票，攤商們紛紛要求合影留念。記者陳正興／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右）上午前往三重果菜市場進行拜票，攤商們紛紛要求合影留念。記者陳正興／攝影

三重 蘇巧慧 拜票 2026九合一選舉 新北市選舉

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