湧蓮寺主委送菜頭祝當選引聯想 蘇巧慧：新北是彩色的、不分黨派

選戰進入最後倒數，民進黨候選人蘇巧慧昨天前往蘆洲湧蓮寺參香，獲主委、前國民黨立委陳宏昌送上菜頭，祝福高票當選，引發外界聯想。蘇巧慧今天清晨前往三重果菜市場掃街拜票前受訪表示，進步的新北市是彩色的，沒有黨派、顏色之分，希望讓每一種聲音都被聽見、每一個人的意見都能納入，越來越多好朋友站在她這一邊。

蘇巧慧表示，陳宏昌是她一直非常敬重的前輩，對方能給予這麼大的鼓勵，她也非常高興。未來會按照大家的期待，持續闡述城市政見與願景，希望為新北市每一位市民帶來希望，不分族群、不分世代，以正面、陽光的態度打贏這場選戰。

最後30天的選戰策略，蘇巧慧表示，選戰已進入最後一哩路，團隊能做的就是「勤跑、勤跑、再勤跑」。今天一早便再次來到果菜市場，與新北隊及三蘆隊成員一同拜票，包括立委李坤城，以及顏蔚慈、邱婷蔚、李倩萍、李余典、陳俊維，土樹三鶯的吳昇翰也到場相挺。

蘇巧慧感謝鄉親一路以來的肯定與鼓勵，讓團隊精神滿滿，準備迎接最後衝刺。她說，選前之夜已敲定在板橋第二運動場舉行，期待選戰最後階段持續獲得鄉親加油打氣，邀請大家一起迎接新北市的新時代。