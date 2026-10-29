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被批選前選後不一樣 蘇巧慧：持續秉持正面選舉態度
年底選戰進入最後倒數，藍綠持續攻防，國民黨新北市長候選人李四川接受節目專訪，批評對手民進黨新北市長候選人蘇巧慧選前選後不同樣貌。蘇巧慧今天清晨前往三重果菜市場掃街前受訪表示，這場選戰從800天以來，甚至是她長期以來的風格，都是希望用正面、陽光的態度講願景、講政見，爭取更多人的認同，儘管對手一直用負面的選戰，但是他們不會改變態度和價值。
蘇巧慧說，選舉就是把自己過去的成績、現在的態度和未來的願景拿出來跟大家分享，讓大家檢視，讓大家看看是不是願意由蘇巧慧帶領的新北隊，一起來讓新北市迎接一個新的時代。
蘇巧慧表示，這種態度在選戰當中也越來越得到大家的認同，不管是「洋流」，還是「慧聚」，都是用這種正面陽光的態度，所以會繼續堅持用同樣的態度走完最後一哩路，迎接新北新時代。
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