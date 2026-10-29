基隆安樂區議員「12搶7」激戰 突圍藍綠民眾黨副市長邱佩琳站街頭拚了

選戰進入最後倒數剩不到1個月，基隆市議員登記候選人共59人參選，角逐32席名額，其中人口最多的安樂區「12搶7」戰況最為激烈。今年民眾黨在藍綠勢力之外提名4名候選人突圍搶灘，副市長邱佩琳兼民眾黨基隆市黨部主委邱佩琳全力輔選，陸續與候選人站到街頭拜票，要拚全壘打，喊出在議會成立黨團。

民眾黨在基隆市提名4席市議員候選人，包括中正區林廷翰、信義區黃申棟、中山區呂承祐及安樂區李文耀。李文耀每天勤站路口，市黨部主委也是基隆市副市長邱佩琳陪同，站在長庚醫院前路口，向安樂區通勤族、選民請託，呼籲票投李文耀，她使出渾身解數拚了。

邱佩琳說，民眾黨4位候選人各有專業與地方服務歷練，都是黨內用心培養的年輕人才，李文耀是領頭羊，他當過船員，也當過基隆市的電視台媒體記者，對地方十分熟稔，尤其他老婆是電視台節目主持人錢子也是基隆人，人氣很旺，全力加持助選吸票不少。

邱佩琳表示，希望4人揮出漂亮全壘打，她非常有信心，安樂區有很多通勤族都是到雙北上班，她在基隆與民間企業一起完成了13座特色公車亭，基隆長庚醫院旁正在改造設計中，公車亭每天都是滿滿等車人潮，她站路口拜票可以感受到通勤族的辛苦，候選人會在交通政見來幫忙通勤族搭車的班次及環境上的改善，讓通勤更方便。

基隆第五選區安樂區12人登記，角逐7名名額，是基隆議員參選人數最多的區，競爭也最為激烈。國民黨提名現任俞叄發、秦鉦、鄭愷玲及新人張家馨4人；民進黨提名現任張之豪、吳驊珈及新人劉韋巡3人；還有民眾黨李文耀、親民黨黃舒琳、台灣基進吳程澤、無黨黃永翔、黃忠賢等。

原獲民進黨提名黃永翔因先前偽造文書案遭黨中央除名，改提劉韋巡，但黃永翔布局經營已久，仍決定參選到底，改以無黨參選，綠營憂陷分裂；國民黨立

委林沛祥進軍國會成功後留下議員空缺，黨足額提名4名，也面臨民眾黨搶票，藍營也有危機，藍白兄弟登山各自努力。

此次無黨及其他政黨參選者眾，讓安樂區戰況相當激烈，近日陸戰都已進入街頭巷戰，各顯神通搶票。

基隆安樂區議員「12搶7」戰況最激烈，民眾黨副市長邱佩琳站街頭搶票拚了。記者游明煌／攝影