民進黨攻蔣萬安 謝國樑：比大罷免還驚心動魄

台北市長蔣萬安與民進黨市長候選人沈伯洋選情拉鋸，基隆市長謝國樑感嘆，蔣萬安遭受有史以來最猛烈的攻擊，比他兩年前被罷免時還驚心動魄，很多藍軍不願表態，他相信投票時會展現真實的民意。

國民黨立法院黨團也點出選民的「沉默螺旋效應」。黨團書記長許宇甄表示，聯合報民調中蔣萬安看好度百分之四十八，顯示眾多支持者在民調中選擇隱性不表態。

國民黨立委王鴻薇指出，蔣萬安政績高度受到肯定，目前未表態的群體正是拓展票源的空間。將持續鼓勵支持者站出來。

謝國樑說，聯合報民調要非常認真的看待，現在的藍軍就好像前年他面臨罷免一樣，就是被打慘了，但「氣勢被打趴，票數不會被打趴」。