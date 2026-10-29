民眾黨憂北市邊緣化 柯文哲、蔣萬安同框洽談中

聯合報／ 記者李承穎／台北報導

民眾黨前主席柯文哲昨輔選黨內雙北小雞時指出，他最近研究網路新聞變化，全台百分之八十四網路聲量，特別是政治新聞全集中台北，好像台灣只剩台北在選舉，但這是一種選戰策略，「不要被牽著走，要穩下心來扭轉，你也知道人家在製造政治聲浪，要有能力去扭轉。」

2026九合一選舉

民眾黨主席黃國昌說，民眾黨全力協助，希望讓市長蔣萬安延續柯文哲的市政。

聯合報民調顯示，民眾黨支持者有七十五個百分點支持蔣，還有上升空間。蔣萬安日前和民眾黨北市四位議員會談三小時，取得共識後，柯文哲更頻繁砲轟民進黨台北市長候選人沈伯洋，據了解，蔣、柯同框會談也在密集洽談中。

據悉，藍白深知洋流興起會引發藍綠對決，藍綠大舉吸票，各選區白營議員候選人恐「吊車尾」；唯有共同作戰拉高藍白選票，才能突破綠營攻勢。

2026九合一選舉 蔣萬安 柯文哲

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